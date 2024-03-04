107 лет на страже правопорядка – белорусская милиция отмечает профессиональный праздник

107 лет на страже закона и правопорядка. Белорусская милиция отмечает профессиональный праздник. Личный состав и ветеранов органов внутренних дел поздравил глава государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
107 лет на страже закона и правопорядка. Белорусская милиция отмечает профессиональный праздник. Личный состав и ветеранов органов внутренних дел поздравил глава государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Как подчеркнул Александр Лукашенко, и в праздники, и в будни самоотверженным трудом и целеустремленным служением закону они обеспечивают правопорядок в стране, делая все возможное, чтобы наш народ жил в спокойствии, мире и согласии.
По традиции в праздничный день сотрудники МВД в Минске возложили цветы к мемориальной доске памяти генерал-полковника Сергея Бельченко. В годы Великой Отечественной войны он руководил партизанским движением и принимал участие в разработке крупных операций. После освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков возглавлял Министерство внутренних дел и внес значительный вклад в развитие белорусской милиции.
Юрий Назаренко, первый заместитель министра внутренних дел Беларуси:
Это легендарная личность, и на его плечи в послевоенное время легли трудности становления, совершенствования белорусской милиции.
Валентин Потапович, председатель Республиканского совета Белорусской общественной организации ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск:
Дань уважения, почести и так далее сегодня отдают как действующие сотрудники, так и ветераны, наши лицеисты, курсанты. Так складывается связь поколений. Наверное, это будет и годами.
Сегодня МВД противостоит всем вызовам и угрозам. Органы внутренних дел, военнослужащие внутренних войск несут службу в непростых условиях. Всем известно, что происходит вокруг наших границ. И как никогда важно сохранить на нашей земле мир и порядок.