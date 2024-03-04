107 лет на страже правопорядка – белорусская милиция отмечает профессиональный праздник

107 лет на страже закона и правопорядка. Белорусская милиция отмечает профессиональный праздник. Личный состав и ветеранов органов внутренних дел поздравил глава государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как подчеркнул Александр Лукашенко, и в праздники, и в будни самоотверженным трудом и целеустремленным служением закону они обеспечивают правопорядок в стране, делая все возможное, чтобы наш народ жил в спокойствии, мире и согласии.

По традиции в праздничный день сотрудники МВД в Минске возложили цветы к мемориальной доске памяти генерал-полковника Сергея Бельченко. В годы Великой Отечественной войны он руководил партизанским движением и принимал участие в разработке крупных операций. После освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков возглавлял Министерство внутренних дел и внес значительный вклад в развитие белорусской милиции.