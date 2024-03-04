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107 лет на страже правопорядка – белорусская милиция отмечает профессиональный праздник

04 марта 2024 10:37
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107 лет на страже закона и правопорядка. Белорусская милиция отмечает профессиональный праздник. Личный состав и ветеранов органов внутренних дел поздравил глава государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

107 лет на страже правопорядка – белорусская милиция отмечает профессиональный праздник-1

Как подчеркнул Александр Лукашенко, и в праздники, и в будни самоотверженным трудом и целеустремленным служением закону они обеспечивают правопорядок в стране, делая все возможное, чтобы наш народ жил в спокойствии, мире и согласии.

По традиции в праздничный день сотрудники МВД в Минске возложили цветы к мемориальной доске памяти генерал-полковника Сергея Бельченко. В годы Великой Отечественной войны он руководил партизанским движением и принимал участие в разработке крупных операций. После освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков возглавлял Министерство внутренних дел и внес значительный вклад в развитие белорусской милиции.

107 лет на страже правопорядка – белорусская милиция отмечает профессиональный праздник-4

Юрий Назаренко, первый заместитель министра внутренних дел Беларуси:
Это легендарная личность, и на его плечи в послевоенное время легли трудности становления, совершенствования белорусской милиции.

107 лет на страже правопорядка – белорусская милиция отмечает профессиональный праздник-7

Валентин Потапович, председатель Республиканского совета Белорусской общественной организации ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск:
Дань уважения, почести и так далее сегодня отдают как действующие сотрудники, так и ветераны, наши лицеисты, курсанты. Так складывается связь поколений. Наверное, это будет и годами.

107 лет на страже правопорядка – белорусская милиция отмечает профессиональный праздник-10

Сегодня МВД противостоит всем вызовам и угрозам. Органы внутренних дел, военнослужащие внутренних войск несут службу в непростых условиях. Всем известно, что происходит вокруг наших границ. И как никогда важно сохранить на нашей земле мир и порядок.

# Милиция Беларуси # общество

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