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Придыбайло: хочет народ Беларуси выбрать Лукашенко в 7-й раз, 10-й – он возьмёт и выберет

24 октября 2024 19:46
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Проект «Азаренок. Напрямую». О важном говорим в прямом эфире. Вместе с экспертом обсудим саммит БРИКС, заявления лидеров Беларуси и России. В эфире специальный корреспондент Russia Today Константин Придыбайло.

Придыбайло: хочет народ Беларуси выбрать Лукашенко в 7-й раз, 10-й – он возьмёт и выберет-2

Константин Придыбайло, специальный корреспондент RT:
А нам всем нужно тоже очнуться и заставить очнуться тех людей, которые поверили когда-то в 2020 году. Таких много и многие в Беларуси еще находятся, которые начали уже тоже шептаться. Вот будет опять переизбрание Лукашенко. И хрен с ним. Но устраивает народ Беларуси переизбрание на седьмой срок, на десятый срок Александра Лукашенко. Вас вообще как это должно волновать? Урсула фон дер Ляйен или там какой-нибудь Байден. 

Вам какая, к черту, разница, кто президент в Беларуси? Народ Беларуси хочет выбрать Лукашенко в седьмой раз, он возьмет и выберет. Хочет народ России выбрать Путина, пойдет и выберет. И если в Азербайджане хотят передавать от отца к сыну, или в Туркменистане так же произошло, пусть передают, потому что это наш образ жизни. А вы можете, у вас есть свои там парады, у вас есть свои традиции, вы можете там: Камала Харрис менять акцент, один может потом пойти публично работать в McDonald's, делайте что хотите.

# Григорий Азаренок # Константин Придыбайло # Международная политика # Выборы в Беларуси

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