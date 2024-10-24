Придыбайло: хочет народ Беларуси выбрать Лукашенко в 7-й раз, 10-й – он возьмёт и выберет

Константин Придыбайло, специальный корреспондент RT:

А нам всем нужно тоже очнуться и заставить очнуться тех людей, которые поверили когда-то в 2020 году. Таких много и многие в Беларуси еще находятся, которые начали уже тоже шептаться. Вот будет опять переизбрание Лукашенко. И хрен с ним. Но устраивает народ Беларуси переизбрание на седьмой срок, на десятый срок Александра Лукашенко. Вас вообще как это должно волновать? Урсула фон дер Ляйен или там какой-нибудь Байден.

Вам какая, к черту, разница, кто президент в Беларуси? Народ Беларуси хочет выбрать Лукашенко в седьмой раз, он возьмет и выберет. Хочет народ России выбрать Путина, пойдет и выберет. И если в Азербайджане хотят передавать от отца к сыну, или в Туркменистане так же произошло, пусть передают, потому что это наш образ жизни. А вы можете, у вас есть свои там парады, у вас есть свои традиции, вы можете там: Камала Харрис менять акцент, один может потом пойти публично работать в McDonald's, делайте что хотите.