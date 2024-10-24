Придыбайло: всегда нужно делать так, как делают сами американцы, а не так, как они говорят всем делать

Константин Придыбайло, специальный корреспондент Russia Today:

Вот ты сказал такую фразу, знаешь, про Азербайджан. Передали от отца к сыну. А что здесь плохого? Я вообще не понимаю. Вот знаешь, нам говорят, ваша демократия не такая демократичная, как у нас. Да идите вы в жопу. У нас так принято. Вот Мария Захарова тоже в программе говорила. У нас так принято, мало кто знает вообще, надо учить всем историю, в первую очередь тем, кто пытается играть в политику и что-то вообще по этому поводу рот открывать. По поводу нашей демократии. У нас демократия в России, на Руси, формы демократии разного рода появились тогда, когда еще Колумб не доплыл, падла, до того континента, понимаешь? У нас уже были свои формы демократии, у нас уже собирались вече, у нас уже собирались советы, где на советах принимали важные решения для огромных территорий. Я говорю огромных, обращаюсь уже к Зеленскому, к этому просроченному, про него уже официально все так говорят, потому что он протух, прокис. И он вчера надел майку «Make Russia Small Again».

Григорий Азаренок, СТВ:

Ой, ну такая пошлость. Такая фальшь, ну такой бред.

Константин Придыбайло:

Делать маленькой, как когда? Сейчас Россия в 90-е годы находилась в самом маленьком, наверное, своем состоянии. Если копать еще глубже, то что тогда? До Киевской Руси доходим, и Киев снова должен быть русским городом. И он таким был, есть и всегда будет. Так вот, всем этим людям хочется сказать: идите в жопу со своей демократией. Всегда нужно делать так, как делают сами американцы, а не так, как они говорят всем делать.