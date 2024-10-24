Помогли решить проблемы белорусов! С какими вопросами обращаются к сенаторам?
Выслушать и помочь всем без исключения. Совет Республики провел единый день приема граждан в Могилевской области. Вопросы поступали самые разные: это и недочеты в сфере ЖКХ, и состояние дорог, и качество воды… Всего на встречу с сенаторами записались 100 человек, но приняли и тех, кто пришел без предварительной записи, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.
Личные истории, которые становятся делом государственной важности, – в репортаже Юлии Мычки.
Члены Совета Республики провели единый день приема граждан в Могилевской области – читайте здесь.
Виктора Курилюка на прием к сенатору привел капитальный ремонт его жилого дома. Оттенки фасадов пенсионеру по душе, но не понятно, почему нетронутыми остались стены в тамбурах.
Ответ на этот вопрос в рамках нормативных документов нашелся сразу: ремонт тамбуров, как и лестничных площадок – забота самих жильцов. Услугу на платной основе можно заказать в ЖЭУ или выполнить работы самостоятельно. А вот куда больше времени понадобилось на рассмотрение одного из вопросов в Дрибинском районе. На приеме у Михаила Русого – бывшая жена, тетя и свекровь просят помощи разобраться в семейной драме. После расставания родители не могут договориться, сколько времени отец будет проводить с дочками-двойняшками в неделю. Мама не хочет отдавать четырехлетних детей на целые сутки, но по закону отец имеет на это полное право.
Михаил Русый, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Беларусь по законодательству и государственному строительству:
Нужно в себе вначале искать корни. А почему так? Вы же создавали семью, любили друг друга, родили детей, а дальше вот делите. Дети не должны быть разменной монетой. Это основа. Дети, которые растут в таких семьях, будут этот негативный опыт перенимать. Поэтому я благодарен органам опеки за то, что они владеют ситуацией и могут подсказать, как эти вопросы решить.
Председатель Совета Республики Наталья Кочанова принимает белорусов в Бобруйском горисполкоме. Вопросы, с которыми пришли люди, не сильно отличаются от соседних районов. В топе обращений проблемы жилищно-коммунального хозяйства, сферы строительства и благоустройства, правовые споры.
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