Помогли решить проблемы белорусов! С какими вопросами обращаются к сенаторам?

Выслушать и помочь всем без исключения. Совет Республики провел единый день приема граждан в Могилевской области. Вопросы поступали самые разные: это и недочеты в сфере ЖКХ, и состояние дорог, и качество воды… Всего на встречу с сенаторами записались 100 человек, но приняли и тех, кто пришел без предварительной записи, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

Члены Совета Республики провели единый день приема граждан в Могилевской области – читайте здесь.

Виктора Курилюка на прием к сенатору привел капитальный ремонт его жилого дома. Оттенки фасадов пенсионеру по душе, но не понятно, почему нетронутыми остались стены в тамбурах.

Ответ на этот вопрос в рамках нормативных документов нашелся сразу: ремонт тамбуров, как и лестничных площадок – забота самих жильцов. Услугу на платной основе можно заказать в ЖЭУ или выполнить работы самостоятельно. А вот куда больше времени понадобилось на рассмотрение одного из вопросов в Дрибинском районе. На приеме у Михаила Русого – бывшая жена, тетя и свекровь просят помощи разобраться в семейной драме. После расставания родители не могут договориться, сколько времени отец будет проводить с дочками-двойняшками в неделю. Мама не хочет отдавать четырехлетних детей на целые сутки, но по закону отец имеет на это полное право.