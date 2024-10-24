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Придыбайло: Украина превратилась в полигон для какого-то бесчеловечного эксперимента

24 октября 2024 19:26
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Придыбайло: Украина превратилась в полигон для какого-то бесчеловечного эксперимента-2

Константин Придыбайло, специальный корреспондент Russia Today:
А что произошло, когда нас развалили, когда действительно предали свою родину некоторые политики? Украина, мы видим после госпереворота, страшнейшего госпереворота, она превратилась, я даже не знаю во что. Это просто полигон для какого-то бесчеловечного эксперимента. Молдавию прямо сейчас тащат в Евросоюз, мы видим, что она за последние даже не 30 лет, а за последние 15-10 лет просто разорена. Мы видим, что происходит с Латвией, с Литвой, которые были всегда на особом статусе в Советском Союзе.

Григорий Азаренок, СТВ:
Витрина Советского Союза.

Константин Придыбайло:
Они являлись именно, да, таким, знаешь, вот лицом. Хотелось нам быть немножко вот подыгрывать их неким западным кровям, которые там как бы текли где-то в каких-то местах. А что с ними превратилось? Rail Baltica. 15 или 10 лет, 10 лет строится, по-моему, с 2014 года. Строят Rail Baltica. Деньги закончились.

# Константин Придыбайло # Григорий Азаренок # Международная политика

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