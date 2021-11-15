«Гражданское общество начинает уже будоражиться». Хотят ли жители Польши впустить беженцев?

Новости Беларуси. Ситуация с беженцами на границе. Получат ли люди шанс на счастливое будущее, которое им обещал Евросоюз? Чем будет отвечать Беларусь на обвинения, санкции и стягивание Вооруженных Сил по ту сторону границы? Самые важные темы и спорные вопросы обсудили эксперты в ток-шоу «По существу».

Николай Щекин, политолог, кандидат философских наук:

Но здесь еще один момент: руководство Польши отлично понимает, что как только она откроет коридор, а, скорее всего, придется открыть коридор. Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:

Семь городов заявило, что готовы. Николай Щекин:

Президент ответил, что готовы на самолетах привезти, вопросов нет, но огромные проблемы состоят внутри польского общества. Гражданское общество крайне недовольно руководством. Посмотрите, что делается сейчас там. Во-первых, крайние левые, крайние правые, сейчас Дуда, мягко говоря, не фаворит. Им недовольны в целом политики Польши, гражданское общество начинает уже будоражиться.