«Гражданское общество начинает уже будоражиться». Хотят ли жители Польши впустить беженцев?

Новости Беларуси. Ситуация с беженцами на границе. Получат ли люди шанс на счастливое будущее, которое им обещал Евросоюз? Чем будет отвечать Беларусь на обвинения, санкции и стягивание Вооруженных Сил по ту сторону границы? Самые важные темы и спорные вопросы обсудили эксперты в ток-шоу «По существу».
Николай Щекин, политолог, кандидат философских наук:
Но здесь еще один момент: руководство Польши отлично понимает, что как только она откроет коридор, а, скорее всего, придется открыть коридор.
Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:
Семь городов заявило, что готовы.
Николай Щекин:
Президент ответил, что готовы на самолетах привезти, вопросов нет, но огромные проблемы состоят внутри польского общества. Гражданское общество крайне недовольно руководством. Посмотрите, что делается сейчас там. Во-первых, крайние левые, крайние правые, сейчас Дуда, мягко говоря, не фаворит. Им недовольны в целом политики Польши, гражданское общество начинает уже будоражиться.
Кирилл Казаков:
Гиены Европы, еще в 19 веке было сказано.
Николай Щекин:
Гиены или не гиены, но несколько часов назад польские пограничники разбили машину с волонтерами. Они запретили въезжать всем, тем самым объявили чрезвычайное положение.
Кирилл Казаков:
Тут очень интересная история, мы выиграли эту информационную войну, сами поляки это говорят, потому что поляки не снимают, что происходит на границе. Это снимают белорусы или аккредитованные в Беларуси иностранные журналисты. Хочешь – не хочешь, приезжая на границу, ты видишь, в каком положении находятся эти мигранты. Плюс ко всему ваши коллеги польские, ведь они ведут себя как свиньи. С точки зрения журналиста я могу сказать. Потому что наши коллеги, которые работали, видели, что в двух метрах за колючей проволокой стоит солдат, маленькая девочка просит воды, а солдат просто перед ней выливает воду. Это польский фашизм. По-другому назвать это невозможно.
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«Провокация однозначно будет». Может ли ситуация с беженцами на белорусско-польской границе привести к войне?