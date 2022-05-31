«Придаст нам бодрости и поможет быстрее проснуться». О каких правилах гигиены сна надо знать каждому?

Совы и жаворонки. Разные биоритмы влияют на наш образ жизни, самочувствие и характер. О том, когда гуманнее начинать рабочий день, кто эффективнее в работе и влияет ли хронотип на продуктивность, поговорили в ток-шоу «Точки над i». «Школьники вынуждены просыпаться рано»

Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

Сон – это лекарство. Во сне дети растут. Именно так я разговариваю со своими детьми, когда убеждаю их поспать, может быть, днем или не просыпаться рано утром. Но школьники вынуждены просыпаться рано, потому что занятия начинаются с восьми утра. Я даже помню, несколько лет назад на государственном уровне у нас было введено, что уроки в школах начнутся с девяти утра, чтобы дети могли именно выспаться. Многие родители тогда восприняли это с удивлением, потому что в девять утра уже все должны быть на работе. Кто тогда детей поведет в школу? В общем, были жаркие споры. Евгения, наверное, вы прокомментируете про школьников. Засыпают они на первых уроках или нет? Помните, даже контрольные не ставили на первые уроки, потому что дети еще сонные. Начало занятий в восемь утра – насколько это объективно нужно?

Евгения Тимошенко, заведующий отделением общей врачебной практики:

Занятия в восемь утра – наверное, это пошло с той поры, что, как вы сказали, родители уезжают на работу и детей некому вести в школу. Вообще, если ребенок недоспал, то, безусловно, будет чувствовать себя разбитым. Он будет сонливый, будет снижена его работоспособность. Соответственно, от этого худшие оценки он будет получать. «Обеспечить ребенку нормальное засыпание не позже десяти вечера» Евгения Тимошенко:

Поэтому здесь существует один выход – родителям наладить биологические часы ребенка. Для того, чтобы он засыпал в нужное время и просыпался к восьми часам, которые требуют от нас какие-то жизненные уклады. Поэтому для того, чтобы обеспечить ребенку нормальное засыпание не позже десяти вечера, нужно наладить гигиену сна. То есть это общая рекомендация, которая нам всем известна. Это запрещение гаджетов в первую очередь, что сейчас очень актуально для детей. Потому что свет от гаджетов, который попадает на нашу сетчатку глаза раздражает, мешает уснуть. Он переполняет ребенка эмоциями, что нарушает процесс сна. Также рекомендовать ребенку прогулки до сна. Это принятие теплого душа, каких-то успокоительных чаев даже для ребенка. Все, ребенок тогда будет засыпать в нужное время и просыпаться рано утром уже бодрым, выспавшимся. Еще очень хорошо действует на человеческий организм – это касается что детей, что взрослых – воздействие солнечного света. Даже если погода пасмурная, мы можем подойти к окошку и посмотреть на солнечный свет. Это придаст нам бодрости и поможет быстрее проснуться. Это совет общий, как для детей, так и для взрослых. К восьми в школу или девяти – очень большая разница

Нелли Куприянович, психолог, аналитик, коуч:

Переход с восьми на девять часов – для меня это просто была фантастика и благодарность этому закону. Я выдохнула. Для меня к восьми в школу или девяти – это очень большая разница. Еще пятнадцать минуточек поспать – это очень ресурсно и ощутимо, если не доспал эти пятнадцать минут. Наталья Надольская:

Вы были так рады. Наверное, у вас школьники? Нелли Куприянович:

Да, у меня трое детей. Все школьники – первый, пятый, одиннадцатый класс. Утром невыспавшиеся дети, сонные. Недосыпают, потом спят на уроках. Это накапливается. В конце недели ребенок плохо себя чувствует: «Мама, я устал. Можно я не пойду?» «Можно». Я даже разрешаю своим детям – такая мама – не пойти в школу, когда он устал. Прямо ребенок валится и спит потом до двенадцати. «Шок от того, что в школе вводят вторую смену»