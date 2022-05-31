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«Может за пять часов хорошо высыпаться и восстанавливаться». В каких случаях человек способен отказаться от восьмичасового сна?

31 мая 2022 17:50
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Совы и жаворонки. Разные биоритмы влияют на наш образ жизни, самочувствие и характер. О том, когда гуманнее начинать рабочий день, кто эффективнее в работе и влияет ли хронотип на продуктивность, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Юлия Самусенко, ведущая ток-шоу:
Я очень часто слышу такие утверждения от некоторых моих знакомых: «Я сплю пять часов и мне этого хватает. Я чувствую себя прекрасно». Это правда? Действительно ли может хватать человеку, например, не восемь, а пять-шесть часов, и при этом он чувствует себя прекрасно?

«Может за пять часов хорошо высыпаться и восстанавливаться». В каких случаях человек способен отказаться от восьмичасового сна?-1

Евгения Тимошенко, заведующий отделением общей врачебной практики:
Да, это существует. Во всех случаях бывают исключения. То есть это малый процент людей, которому индивидуальное количество времени для сна необходимо в сутки. То есть это может быть шесть часов. Некоторые ученые великие, художники знаменитые спали по четыре часа в день. То есть им было этого достаточно. Это генетически детерминировано, то есть предрасположено. У человека бывают такие отклонения, скажем так, от нас обычных, смертных людей, которым необходимо все же спать восемь часов в сутки.

«Может за пять часов хорошо высыпаться и восстанавливаться». В каких случаях человек способен отказаться от восьмичасового сна?-4

Нелли Куприянович, психолог, аналитик, коуч:
Я думаю, что здесь есть еще такой момент, когда какой-то этап в жизни очень активный. У человека, например, очень хороший, крепкий сон. Он тогда может за пять часов хорошо высыпаться и восстанавливаться.

«Может за пять часов хорошо высыпаться и восстанавливаться». В каких случаях человек способен отказаться от восьмичасового сна?-7

Наталья Нос, не определила свой хронотип:
Я как младенец, если я заснула. Я заснула, хорошо сплю и проснулась.

Нелли Куприянович:
Я думаю, в вашем случае (подробнее здесь), если вы добираете сон немножечко в обед, то нормально. Но, если вы не добираете в обед, а дальше на адреналине делаете свое творчество, я бы была насторожена на вашем месте.

«Может за пять часов хорошо высыпаться и восстанавливаться». В каких случаях человек способен отказаться от восьмичасового сна?-10

Ольга Власова, врач-психиатр, сомнолог, младший научный сотрудник лаборатории психологии спорта РНПЦ спорта:
Это будет вариант, как с платежом по кредиту. Можно долг набирать и не выплачивать, и в один прекрасный день вам предъявят большой счет.

Нелли Куприянович:
С процентиками.

Идет выработка плохих гормонов. Как постоянное недосыпание влияет на организм – подробнее здесь.

# Сон # общество # Юлия Самусенко # Евгения Тимошенко # Нелли Куприянович # Наталья Нос # Ольга Власова # Фотофакт

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