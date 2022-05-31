«Может за пять часов хорошо высыпаться и восстанавливаться». В каких случаях человек способен отказаться от восьмичасового сна?

Совы и жаворонки. Разные биоритмы влияют на наш образ жизни, самочувствие и характер. О том, когда гуманнее начинать рабочий день, кто эффективнее в работе и влияет ли хронотип на продуктивность, поговорили в ток-шоу «Точки над i». Юлия Самусенко, ведущая ток-шоу:

Я очень часто слышу такие утверждения от некоторых моих знакомых: «Я сплю пять часов и мне этого хватает. Я чувствую себя прекрасно». Это правда? Действительно ли может хватать человеку, например, не восемь, а пять-шесть часов, и при этом он чувствует себя прекрасно?

Евгения Тимошенко, заведующий отделением общей врачебной практики:

Да, это существует. Во всех случаях бывают исключения. То есть это малый процент людей, которому индивидуальное количество времени для сна необходимо в сутки. То есть это может быть шесть часов. Некоторые ученые великие, художники знаменитые спали по четыре часа в день. То есть им было этого достаточно. Это генетически детерминировано, то есть предрасположено. У человека бывают такие отклонения, скажем так, от нас обычных, смертных людей, которым необходимо все же спать восемь часов в сутки.

Нелли Куприянович, психолог, аналитик, коуч:

Я думаю, что здесь есть еще такой момент, когда какой-то этап в жизни очень активный. У человека, например, очень хороший, крепкий сон. Он тогда может за пять часов хорошо высыпаться и восстанавливаться.

Наталья Нос, не определила свой хронотип:

Я как младенец, если я заснула. Я заснула, хорошо сплю и проснулась. Нелли Куприянович:

Я думаю, в вашем случае (подробнее здесь), если вы добираете сон немножечко в обед, то нормально. Но, если вы не добираете в обед, а дальше на адреналине делаете свое творчество, я бы была насторожена на вашем месте.