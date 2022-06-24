Жестокость украинских националистов и новый порядок на улицах. Откровения пленника нацбатов. Смотрите эксклюзив СТВ

Эксклюзив СТВ! Жестокость украинских националистов и новый порядок на улицах городов. Какие перемены в Донбассе начались после киевского Майдана? Об этом сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Эксклюзив СТВ! Жестокость украинских националистов и новый порядок на улицах городов. Какие перемены в Донбассе начались после киевского Майдана? Об этом сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
2014 год, 9 мая.
Как «жовто-блакитная» демократия давила историю?
Колонна танков или бронетехники зашла в город и разгоняла этих ветеранов.
Как «гуманисты-бандеры» обращались с мирными жителями Мариуполя?
Надели мешок на голову, наручники. Били металлопластиковой трубой. Потом электрошокером.
Откровения пленника нацбатов.
Стреляли поверх головы, возле ног.
Смотрите в эту субботу, 25 июня, в вечернем эфире СТВ «Политика национализма без галстуков и купюр».