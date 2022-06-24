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Жестокость украинских националистов и новый порядок на улицах. Откровения пленника нацбатов. Смотрите эксклюзив СТВ

24 июня 2022 14:04
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Эксклюзив СТВ! Жестокость украинских националистов и новый порядок на улицах городов. Какие перемены в Донбассе начались после киевского Майдана? Об этом сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Жестокость украинских националистов и новый порядок на улицах. Откровения пленника нацбатов. Смотрите эксклюзив СТВ-1

2014 год, 9 мая.  

Как «жовто-блакитная» демократия давила историю?  

Колонна танков или бронетехники зашла в город и разгоняла этих ветеранов.  

Жестокость украинских националистов и новый порядок на улицах. Откровения пленника нацбатов. Смотрите эксклюзив СТВ-4

Как «гуманисты-бандеры» обращались с мирными жителями Мариуполя?  

Надели мешок на голову, наручники. Били металлопластиковой трубой. Потом электрошокером.  

Откровения пленника нацбатов.  

Стреляли поверх головы, возле ног.  

Жестокость украинских националистов и новый порядок на улицах. Откровения пленника нацбатов. Смотрите эксклюзив СТВ-7

Смотрите в эту субботу, 25 июня, в вечернем эфире СТВ «Политика национализма без галстуков и купюр».  

# «Политика без галстуков и купюр» # общество # Евгений Пустовой # Фотофакт

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