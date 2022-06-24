Самый известный советский мотоцикл. Мужчина коллекционирует и реставрирует байки «Ява» разных годов выпуска

Название «Ява» на слуху даже у тех, кто совсем далек от мотоциклетной темы. В советские годы это была самая популярная и массовая марка мотоцикла, рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ. Чтобы приобрести такой, очереди с 6 утра занимали в магазинах. Ну а вот эта «Ява-350», которую нынче зовут «старушка» и вовсе была одной из самых престижных моделей. Обладатель такой «Явы», да еще и с коляской, слыл завидным кавалером.

Здесь у нас определенного вида шкаф такой, как говорится, для мужских игрушек. Здесь они прячутся, чтобы жена не видела. Вот это один из самых старых моих мотоциклов. 353-я. 59-й, 62-й год. Это 63-й.

На конец 50-х – 60-е годы как раз пришелся пик популярности чешских мотоциклов в Советском Союзе. «Явы» снискали не только народную любовь, но и кинославу. Сергей, как и миллионы его сверстников в то время, мечтал о собственной двухколесной иномарке.

Сергей Димицкий, коллекционер и реставратор ретромотоциклов:

С конца 1962 года так называемая «панелька» пошла. И вот это уже реально начал Советский Союз поставлять огромными партиями. И люди, как говорится, полюбили этот мотоцикл. И называли тут у нас в основном кто «старушка», кто «щучка», где-то еще какое-то название было. «Старушка» – потому что более новые модели «Явы» были более оквадраченные, а эти с круглыми баками, с круглыми элементами, их так и называли «старушки». До сих пор называют, но в зависимости от географии Беларуси, где-то называют «щучка», скорее всего, это больше Могилевская область. А еще «ласточка» тоже, за счет вот этих очертаний

В 10-м классе Сергей впервые завел отцовский мотоцикл. Коробка передач оказалась неисправной. Так юноша научился ремонтировать мототехнику раньше, чем получил права.

Сергей Димицкий:

Это так называемая мастерская, где все происходит. Грязно, пыльно. Рабочая атмосфера, есть какие-то детали, стоит мотор, который будет следующий в мотоцикле. Он уже подготовлен, приходится тут все закрывать. Двери пытался запаковывать от пыли. Основной инструмент – болгарка.

Навыки пригодились. Реставратор собственноручно реанимировал уже несколько мотоциклов. Процесс затягивает. Ради недостающих деталей покупаются «доноры». Чем ближе состояние мотоантиквара к тому, каким он сошел с конвейера, тем круче. Так что в умелых руках ценность таких мотоциклов только возрастает.

Сергей Димицкий:

Ценность у каждого своя. Некоторые ценят то, что он был такой, как с завода выпущен, грязный, но вот он такой. Но для меня ценность – это когда я его уже перебрал, перекрасил, все детали восстановил, и он в таком виде практически заводском, а то и лучше. И он у меня стоит и глаз радует. И самое главное – в любой момент к нему можно подойти, включить зажигание и... Вот этот звук то, что хочет услышать любой явист. Забываешь возраст свой – это главная эмоция.

Вместе с Сергеем на фестиваль приехало немало и других участников из клуба любителей легендарной чехословацкой марки.

Владимир Жук, участник международного фестиваля любителей ретромотоциклов «Кола часу»:

Первый раз я увидел мотоцикл «Ява» у соседа. Это было в 1968-м. Уговаривал долго, дал проехать, и после этого я сказал: из армии приду и сразу куплю себе мотоцикл. И так и сделал. За свою юность я проэксплуатировал пять «Яв» разного типа. «Ява-350» 360-я модель, и там предыдущие были модели, она стоила 730 рублей. Ну, при зарплате, была зарплата в то время 100-110 рублей, если родители помогали своим детям, значит, покупали. Очень много молодежи в то время, начиная с 70-х до 80-х годов, сколько я знаю из моего окружения, практически вся ездила или на «Явах» или «Ява» с коляской. Когда я еще был холостой, моя жена, отдыхая на речке, говорит, надо найти хлопца с мотоциклом, чтобы домой доехать. Так и познакомились.