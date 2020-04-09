При содействии МИД в Беларусь вернулись 6 390 человек

Новости Беларуси. МИД Беларуси продолжает работу по возвращению наших граждан домой в условиях глобальных ограничений. Благодаря усилиям дипломатов, на родину вернулись более 6 390 наших соотечественников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Накануне из Польши на автобусах, организованных при содействии посольства Беларуси, в страну прибыли 48 человек. Одна гражданка Беларуси вылетела из Алжира при поддержке российской стороны. Вопросами её транзита на родину занимаются сотрудники белорусской дипмиссии в Москве.

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Посольствами Беларуси в Сербии и Венгрии в тесном контакте с местными органами власти, обеспечена транспортировка и вылет на родину 14 наших соотечественников из Сербии через Будапешт.

Сложной остается ситуация с дальними странами, в частности с Индией, Вьетнамом, Шри-Ланкой, Таиландом. Все заинтересованные госорганы ищут возможность оказания содействия белорусам.

МИД также обращает внимание, что в Латвии продлен режим чрезвычайной ситуации до 12 мая.

В Японии до 6 мая действует чрезвычайное положение в ряде городов и префектур.