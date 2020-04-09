«Экономика будет всегда. Потому что это жизнь людей». Александр Лукашенко на встрече с Владимиром Ващенко

Новости Беларуси. Александр Лукашенко обращает внимание на пожароопасную обстановку в Беларуси из-за сухой погоды.

Как сообщается на официальном сайте главы государства, соответствующие вопросы обсуждались 9 апреля на встрече Президента Беларуси с министром по чрезвычайным ситуациям Владимиром Ващенко.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Как я уже говорил, мы такие люди, что порой упремся в какую-то одну проблему и забываем, что есть и другие проблемы.

Президент Беларуси в этом плане отметил, что внимание многих сконцентрировано исключительно на вирусных заболеваниях, теме коронавируса.

Александр Лукашенко:

Даже не сравнивая, что было в прошлом году, что в этом. А в этом страшном году ситуация лучше, чем в прошлом году, то же самое и по пневмониям. Но все мы сконцентрировались на этой проблеме. Я постоянно подчеркиваю, что для нас важнейший элемент – это экономика. Все это уйдет (оно уже уходит, вы видите по Европе, что происходит). А экономика будет всегда. Потому что это жизнь людей.

Глава государства констатировал, что в настоящее время на территории Беларуси стоит очень сухая погода.

Александр Лукашенко:

Ночью небольшой мороз, утром солнце и ветер иссушают почву очень сильно. Естественно, 40% в Беларуси лесов. Потом, мы же всегда начинаем жечь траву по весне. Уже все, и биологи, и другие говорят, что это вредно для состава почвы, тех, кто в ней живет. Но тем не менее жгут. Пожары – наша действительность. Пусть не в таких объемах, как у соседей, пусть не так страшно, но все-таки они есть. И это не два-три пожара, а уже десятки. Это деньги, затраты.