Второй белорусско-российский спутник могут запустить в 2025 году

Новости Беларуси. Эскизный проект второго белорусско-российского спутника завершен, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Точные сроки запуска пока неизвестны, но цикл его создания составляет 4-5 лет. Соответственно, старт совместного проекта возможен в 2025 году.

Второй спутник будет гарантировать Беларуси конкурентное присутствие на мировом рынке в области дистанционного зондирования Земли. Перейти к созданию аппарата позволил успешный опыт сотрудничества с российскими коллегами.

Новый спутник будет обладать более высоким разрешением. Такое качество сможет конкурировать с аэрофотосъёмкой. Это позволит делать топографические планы городов. Европейское космическое агентство планирует выпустить два таких спутника в 2023 году.

Сергей Золотой, директор НИРУП «Геоинформационные системы» НАН Беларуси: Аппарат будет иметь возможность не стереосъемки, а на одну и ту же площадь, допустим, 17 на 17 километров будет три снимка под углом 30 градусов вперед, вертикально и назад. То есть фактически можно будет строить высококачественное 3D-изображение объектов и не заботиться о том, есть они или нет. Потому что когда просто стереоизображение, когда плотная застройка, часть объектов может быть не видно, она в тени может оказаться. Когда есть три изображения, вы имеете функциональную ЗD-картинку.

Что касается действующего белорусского космического аппарата, он находится на орбите уже почти 8 лет. Резервные системы исправны, запас топлива достаточный. В Беларуси готов к запуску также второй университетский наноспутник. При его создании отрабатывались различные технологии как производства космической техники, так и ее использования.

Развитие космической отрасли в Беларуси диктует новые требования и к системе образования. Вот уже несколько лет в отечественных вузах готовят специалистов для этой отрасли экономики.