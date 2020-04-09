Новая статистика по коронавирусу в Беларуси. Что известно на 9 апреля

Новости Беларуси. Более 49 тысяч тестов на коронавирус проведено в Беларуси по состоянию на 9 апреля.

По информации Министерства здравоохранения, за сутки в стране делают порядка трех тысяч тестов. По мнению специалистов института Роберта Коха (Федеральный институт Германии по изучению инфекционных заболеваний и непереносимых болезней) увеличение количества положительных результатов теста пропорционально увеличению числа проводимых тестов.

Число лабораторий, которые задействованы в проведении тестирования, увеличилось до 14.

1331 человек находятся на стационарном лечении. У большей части из них заболевание протекает в легкой или средней форме.

55 пациентов нуждаются в поддержке аппарата ИВЛ, им проведены медицинские консилиумы с участием ведущих инфекционистов и анестезиологов-реаниматологов.

Выздоровели после лечения 139 человек.

За весь период зафиксированы 16 смертей. В основном это пациенты, у которых многочисленные хронические заболевания были отягощены коронавирусной инфекцией.