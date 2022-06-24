Но пожарным так и не стать. В Беларуси сократили список запрещённых для женщин работ

Новости Беларуси. Женскому полу теперь можно претендовать на специальности, которые раньше считались исключительно мужскими, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Беларуси вдвое сокращен список тяжелых работ с вредными и опасными условиями труда, на которых запрещается привлечение женщин. Наш корреспондент Юлия Мычка разбиралась в вопросе.

Такие, как Светлана из Могилева (подробности здесь), доказали, что женщинам теперь можно претендовать на специальности, которые раньше считались исключительно мужскими. В Беларуси вдвое сокращен список тяжелых работ с вредными и опасными условиями труда, на которых запрещается привлечение женщин. Это предусмотрено постановлением Министерства труда и социальной защиты.

Иван Корчевский, начальник управления Министерства труда и социальной защиты:

Мы уже четыре раза пересматриваем список, запрещающий привлекать к труду женщин. В зависимости от развития техники, технологий, улучшений условий труда на производстве, эта работа проводится на постоянной основе. Последний раз мы меняли этот список в 2014 году. Соответственно уже прошло почти 8 лет – за это время многое изменилось и в технике, и в технологии, в процессах производственных. Поэтому было принято решение еще раз пересмотреть список, мы его сократили практически на 50 %.

Юлия Мычка, корреспондент:

Ранее в закрытом для женщин перечне профессий была 181 позиция. Теперь их 88. Отныне дамам можно садится за руль междугородних пассажирских автобусов и грузовых автомобилей.

Кроме того, женщины могут быть задействованы в литейных работах, а также по ряду профессий в производстве целлюлозы, бумаги и картона.

Андрей Шуляк, специалист по связям с общественностью Могилевского областного объединения профсоюзов:

Здорово, что Министерство труда – организация современная, следит за новыми тенденциями и выбирает, какие профессии можно поменять и уже, скажем так, то, что раньше делал только мужчина, доверить и женщинам. Ну а для федерации важно, чтобы эти новые профессии, которые женщины осваивают, конечно же, не навредили их здоровью.