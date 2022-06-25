«Поезд Памяти» прибыл в Смоленск. Это 4-й пункт в маршруте белорусско-российского патриотического проекта

Новости Беларуси. «Поезд Памяти» сегодня, 25 июня, прибыл в Смоленск, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это четвертый пункт в маршруте белорусско-российского патриотического проекта.

По железной дороге двести школьников посещают места воинской славы, знаковые объекты, достопримечательности, встречаются с ветеранами и сверстниками, участвуют в акциях памяти.

Накануне ребята знакомились с Витебском. Встретили пассажиров традиционно по-белорусски – гостеприимно, с песнями, танцами и караваем. Творческий задор подкрепили в Летнем амфитеатре, а подвиг героев почтили у мемориального комплекса на площади Победы.

Финиширует «Поезд Памяти» 3 июля в Минске.

Всего в программе 15 городов. Все это время их сопровождает съемочная группа СТВ. Следите за «Путевыми дневниками» Кристины Протосовицкой в вечерних эфирах новостей.