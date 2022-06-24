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Единственная женщина с рабочей специальностью на весь цех. Рассказываем историю мамы троих дочек

24 июня 2022 18:10
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Новости Беларуси. Женскому полу теперь можно претендовать на специальности, которые раньше считались исключительно мужскими, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Беларуси вдвое сокращен список тяжелых работ с вредными и опасными условиями труда, на которых запрещается привлечение женщин.  

Наш корреспондент Юлия Мычка разбиралась в вопросе.  

Единственная женщина с рабочей специальностью на весь цех. Рассказываем историю мамы троих дочек-1

Светлана Голубцова – единственная женщина с рабочей специальностью в этом цеху. Вокруг нее трудятся 80 мужчин, но это не мешает ей быть одной из лучших в своей профессии. Социолог по образованию, после декрета она искала работу с удобным графиком. Новую профессию мама троих дочерей выбирала не только по душе, но и по достойной зарплате. Неожиданно традиционно мужское дело – шлифовщик по металлу – легко поддалось ее хрупким женским рукам. Теперь Светлана легко читает чертежи и знает все тонкости технической документации. Она уже покорила брутальные станки, но готова открывать для себя и новые профессии.  

Единственная женщина с рабочей специальностью на весь цех. Рассказываем историю мамы троих дочек-4

Светлана Голубцова, шлифовщик по металлу предприятия «Ольса»:  
Так как я недавно отучилась на права, я все-таки думаю попробовать себя реализовать в дальнейшем, почему бы и нет, каким-нибудь дальнобойщиком попробовать. Потому что я считаю, что это классно, когда женщина сама себя реализовывает, и нет вот этого гендерного разделения. Если тебе это интересно и ты уверен в своих силах – то почему бы и нет?  

Но пожарным так и не стать. В Беларуси сократили список запрещенных для женщин работ.  

# Женщины Беларуси # общество # Юлия Мычка # Светлана Голубцова # Новости Могилёва и Могилёвской области # Фотофакт

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