Единственная женщина с рабочей специальностью на весь цех. Рассказываем историю мамы троих дочек

Новости Беларуси. Женскому полу теперь можно претендовать на специальности, которые раньше считались исключительно мужскими, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Беларуси вдвое сокращен список тяжелых работ с вредными и опасными условиями труда, на которых запрещается привлечение женщин. Наш корреспондент Юлия Мычка разбиралась в вопросе.

Светлана Голубцова – единственная женщина с рабочей специальностью в этом цеху. Вокруг нее трудятся 80 мужчин, но это не мешает ей быть одной из лучших в своей профессии. Социолог по образованию, после декрета она искала работу с удобным графиком. Новую профессию мама троих дочерей выбирала не только по душе, но и по достойной зарплате. Неожиданно традиционно мужское дело – шлифовщик по металлу – легко поддалось ее хрупким женским рукам. Теперь Светлана легко читает чертежи и знает все тонкости технической документации. Она уже покорила брутальные станки, но готова открывать для себя и новые профессии.