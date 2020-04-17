Игорь Карпенко: «Дистанционная подготовка не заменит классную урочную систему»
Новости Беларуси. Возвращение к классическому образованию. Уже с понедельника, 20 апреля, у детей начнутся занятия в школах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По данным профильного министерства, сегодня в стране 40 % ребят готовы вновь посещать уроки.
Внедряться в прежний процесс обучения необходимо постепенно как регионам, так и столице. По началу четвертой четверти уже скорректирован учебный план. Но у родителей есть право выбора. Как отметил министр образования Игорь Карпенко, если родители решат оставить ребенка дома, то им следует совместно со школой позаботиться о заданиях для выполнения их на дому.
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Во всех учреждениях образования сегодня разработаны методические комплексы, в том числе и для дополнительного обучения. Шестой школьный день рассматривается как один из вариантов наверстывания упущенной программы.
Игорь Карпенко, министр образования Беларуси:
Дистанционная подготовка не заменит классную урочную систему. Почему? Потому что классная урочная система решает не только вопросы передачи информации либо закрепления тех или иных задач или заданий. Она еще решает вопросы социализации этих детей. Это общение в своем возрастном коллективе, общение в разновозрастных коллективах, это взаимодействие, это какие-то совместные мероприятия – то, что позволяет ребенку приобретать социальный опыт, без которого ему трудно выйти в самостоятельную жизнь.
Министр образования также посетил Минский государственный профессионально-технический колледж швейного производства. Сегодня в учреждении налажена работа по шитью защитных масок для самих учащихся, медиков и сотрудников различных предприятий.
С начала апреля колледж выпустил около 19 тысяч тканевых масок. Всего в нашей стране работает 42 учреждения образования, где готовят будущих швей. Сегодня студенты используют свои практические навыки для помощи медикам.