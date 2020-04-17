Игорь Карпенко: «Дистанционная подготовка не заменит классную урочную систему»

Новости Беларуси. Возвращение к классическому образованию. Уже с понедельника, 20 апреля, у детей начнутся занятия в школах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По данным профильного министерства, сегодня в стране 40 % ребят готовы вновь посещать уроки.

Внедряться в прежний процесс обучения необходимо постепенно как регионам, так и столице. По началу четвертой четверти уже скорректирован учебный план. Но у родителей есть право выбора. Как отметил министр образования Игорь Карпенко, если родители решат оставить ребенка дома, то им следует совместно со школой позаботиться о заданиях для выполнения их на дому.

«Мы должны втягивать детей в свою работу». Президент об организации учебного процесса после каникул

Во всех учреждениях образования сегодня разработаны методические комплексы, в том числе и для дополнительного обучения. Шестой школьный день рассматривается как один из вариантов наверстывания упущенной программы.