Макарина-Кибак: «Коечного фонда у нас достаточно, средства индивидуальной защиты – формируется определённый запас – их достаточно»

Игорь Марзалюк, ведущий СТВ: Каждые два-три года какая-нибудь зараза появляется. Эбола, пятое, десятое… И как всегда есть в лучших традициях Апокалипсиса такие сценарии, что все умрут, выжженная земля, все умрём, дикая паника, потом появляется какое-то чудодейственное лекарство, которое, на самом деле, чудодейственным не является. Кто-то на этом ещё капитализируется. Насколько опасна нынешняя вспышка с точки зрения медицины, объективной науки, насколько её преподносят? Безусловно, она опасна, но всё же познаётся в сравнении.

Людмила Макарина-Кибак, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь по здравоохранению, физической культуре, семейной и молодёжной политике:

Очень хочется, чтобы все понимали, что в данный момент не всё зависит от врача и от организатора здравоохранения. Делается всё, как говорят, и возможное, и невозможное тоже, в том числе. Пока, конечно, система не работает на пределе, но с очень огромной нагрузкой все работают. Но если каждый человек, каждый гражданин будет относиться ответственно к своему здоровью – ладно, к профилактике мы уже относились, но вот в данный момент и поможет медицинским работникам, тогда мы будем говорить о хороших прогнозах, потому что мы знаем, что коечного фонда у нас достаточно, средства индивидуальной защиты – формируется определённый запас – их достаточно. Были проблемы – мы все об этом слышали. Всё равно это всё пополняется, разрабатываются методы лечения, профилактики – мы ждём вакцину, мы говорим об антителах. Мы, врачи, постоянно стараемся что-то совершенствовать.

Но каждый человек должен – если бы сидели не в телеграм-каналах, а вот, как мы уже говорили, в какой-то научной литературе. Ведь она же есть научно-популярная. Самообразовывались, понимали, что надо делать, чего не надо делать. И даже мы говорим о самоизоляции – может быть, это осторожность, это правильная осторожность. Не паническая атака, начитавшись телеграм-каналов.

Но нужна осторожность, нужны определённые моменты, которые каждый человек либо должен предпринять какие-то шаги, либо не сделать лишнего, наоборот. И тогда мы облегчим задачу нашего здравоохранения и других служб. И конечно же, мы придём все к общей хорошей цели и позитиву.