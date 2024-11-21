Подготовили технику и инвентарь. Коммунальные службы готовятся к зиме
На календаре ноябрь, а погода уже совсем не осенняя. С каждым днем столбики термометров приближаются к нулю. Местами и вовсе минусовая температура. Минчане уже успели застать первый мокрый снег и гололедицу. Поэтому жилищно-коммунальные и дорожные службы начеку. Техника переоборудована и проверена. Активные работы начались.
Ирина Бертош, заместитель директора ГП «ЖЭУ № 7 Фрунзенского района г. Минска»:
У нас уже начался холодный сезон. В связи с этим мы подготовили нашу технику, переобули уже трактора на щетки частично. Также у нас кроме щеток имеется малая механизированная техника. Зимой, в первую очередь, при выпадении осадков мы очищаем крыльцо и пешеходные связи. А затем механизированной техникой мы очищаем проезды. И также проводим мероприятия по обработке противогололедными реагентами.
Среди малой механизированной техники в арсенале у жилищно-коммунальных и дорожных служб ручные подметальные машины, снегоуборщики и мотоблоки. Большая часть техники – отечественного производителя. Полюбился работникам и универсальный райдер. Его используют в разные поры года. Летом и осенью он очищает тротуары от пыли и листьев, а зимой убирает сугробы. Но при сильном снегопаде все же используют привычный крупногабаритный трактор.
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