Подготовили технику и инвентарь. Коммунальные службы готовятся к зиме

На календаре ноябрь, а погода уже совсем не осенняя. С каждым днем столбики термометров приближаются к нулю. Местами и вовсе минусовая температура. Минчане уже успели застать первый мокрый снег и гололедицу. Поэтому жилищно-коммунальные и дорожные службы начеку. Техника переоборудована и проверена. Активные работы начались.

Ирина Бертош, заместитель директора ГП «ЖЭУ № 7 Фрунзенского района г. Минска»:

У нас уже начался холодный сезон. В связи с этим мы подготовили нашу технику, переобули уже трактора на щетки частично. Также у нас кроме щеток имеется малая механизированная техника. Зимой, в первую очередь, при выпадении осадков мы очищаем крыльцо и пешеходные связи. А затем механизированной техникой мы очищаем проезды. И также проводим мероприятия по обработке противогололедными реагентами.