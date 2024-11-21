Там хранятся уникальные образцы древесины. Побывали в ксилотеке БГТУ

Ксения Стрельченко, корреспондент:

Место, в котором дерево разговаривает. Сегодня мы находимся в ксилотеке БГТУ – в одном из самых крупнейших систематизированных музеев не только в Республике Беларусь, но и во всей Восточной Европе.

Сокровищница Беларуси. Ксилотека БГТУ хранит самые разные образцы древесины уже практически 100 лет. Ее коллекцию начали собирать в 30-х годах прошлого столетия. Сегодня она признана национальным достоянием всей страны.