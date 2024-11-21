Там хранятся уникальные образцы древесины. Побывали в ксилотеке БГТУ

Ксения Стрельченко, корреспондент:
Место, в котором дерево разговаривает. Сегодня мы находимся в ксилотеке БГТУ – в одном из самых крупнейших систематизированных музеев не только в Республике Беларусь, но и во всей Восточной Европе.
Ксения Стрельченко, корреспондент:
Место, в котором дерево разговаривает. Сегодня мы находимся в ксилотеке БГТУ – в одном из самых крупнейших систематизированных музеев не только в Республике Беларусь, но и во всей Восточной Европе.
Сокровищница Беларуси. Ксилотека БГТУ хранит самые разные образцы древесины уже практически 100 лет. Ее коллекцию начали собирать в 30-х годах прошлого столетия. Сегодня она признана национальным достоянием всей страны.
Василий Ярмолович, доцент кафедры лесозащиты и древесиноведения БГТУ:
Ксилотека – это уникальная коллекция древесины. В мире существует около 150 ксилотек. Но наша ксилотека является одной из крупнейших в Европе, насчитывает порядка 5 000 образцов, даже больше. Где-то 500 видов древесных растений практически со всех континентов, где, собственно говоря, есть леса, есть древесина.
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