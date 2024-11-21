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Там хранятся уникальные образцы древесины. Побывали в ксилотеке БГТУ

21 ноября 2024 13:13
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Там хранятся уникальные образцы древесины. Побывали в ксилотеке БГТУ-1

Ксения Стрельченко, корреспондент:
Место, в котором дерево разговаривает. Сегодня мы находимся в ксилотеке БГТУ – в одном из самых крупнейших систематизированных музеев не только в Республике Беларусь, но и во всей Восточной Европе.

Там хранятся уникальные образцы древесины. Побывали в ксилотеке БГТУ-3

Сокровищница Беларуси. Ксилотека БГТУ хранит самые разные образцы древесины уже практически 100 лет. Ее коллекцию начали собирать в 30-х годах прошлого столетия. Сегодня она признана национальным достоянием всей страны.

Там хранятся уникальные образцы древесины. Побывали в ксилотеке БГТУ-5

Василий Ярмолович, доцент кафедры лесозащиты и древесиноведения БГТУ:
Ксилотека – это уникальная коллекция древесины. В мире существует около 150 ксилотек. Но наша ксилотека является одной из крупнейших в Европе, насчитывает порядка 5 000 образцов, даже больше. Где-то 500 видов древесных растений практически со всех континентов, где, собственно говоря, есть леса, есть древесина.

Подробности в видео

# Наука # Белорусская наука # Ксения Стрельченко

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