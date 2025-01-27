Лукашенко – Лебедеву: выборы проводили так демократично, чтобы даже самый последний враг не прицепился

Оценка и заключение Миссии наблюдателей от СНГ касательно прошедших в Беларуси президентских выборов для нас важна. Об этом заявил Президент. Александр Лукашенко встретился с генеральным секретарем СНГ Сергеем Лебедевым, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Глава государства поблагодарил наблюдателей за работу и, пользуясь случаем, уже на первом мероприятии после завершения выборов поблагодарил ЦИК Беларуси, а также членов избирательных комиссий на участках, кто бескорыстно работал 26 января и в период досрочного голосования, взяв на себя основной груз, на этих выборах мы стремились все сделать ну так демократично, чтобы даже самый последний враг не прицепился.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

На этих выборах мы стремились сделать ну так демократично, чтобы даже самый последний враг не прицепился к нам.

Сергей Лебедев, генеральный секретарь СНГ, глава миссии наблюдателей от СНГ на выборах Президента Беларуси:

Мы это видели.

Александр Лукашенко:

Мы старались очень. Я старался не вмешиваться в выборы, не проводить излишней агитации. Вы видели, связано с моей работой. Центральной фигурой у нас был председатель ЦИК и его коллеги. Возможно, так, по-дружески, вы что-то заметили, вы скажите. Мы люди вменяемые – готовы исправить. Еще раз благодарен вам, что вы в это непростое для Беларуси время приехали к нам и смело и открыто наблюдали за тем процессом, который происходит.