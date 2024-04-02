Хоккей. «Юниор» выиграл у сборной U18

В высшей лиге чемпионата страны по хоккею финальная серия уже идет. Лидирует «Юниор» – 2:1, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Накануне вечером он сломил сопротивление Беларуси (U18). Фарм минской «Юности» был впереди 2:0, затем позволил себя достать, но в овертайме все же выцарапал нужный себе результат – 3:2. Соперники сразятся еще как минимум дважды. Ближайшая дуэль 3 апреля.