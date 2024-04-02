Темпы сева в Беларуси превышают прошлогодние в 3 раза

В Беларуси темпы сева в три раза превышают прошлогодние. По данным Минсельхозпрода, на 2 апреля 2023-го было обработано 14 % площадей, а теперь – 44 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В Беларуси темпы сева в три раза превышают прошлогодние. По данным Минсельхозпрода, на 2 апреля 2023-го было обработано 14 % площадей, а теперь – 44 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Речь о ранних зерновых и зернобобовых культурах. Также хозяйства ведут закладку урожая льна и сахарной свеклы. Больше всего работ позади у аграриев Брестской области. Ну а самые высокие темпы набрали механизаторы столичного региона.