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Темпы сева в Беларуси превышают прошлогодние в 3 раза

02 апреля 2024 10:35
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В Беларуси темпы сева в три раза превышают прошлогодние. По данным Минсельхозпрода, на 2 апреля 2023-го было обработано 14 % площадей, а теперь – 44 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Темпы сева в Беларуси превышают прошлогодние в 3 раза-1

Речь о ранних зерновых и зернобобовых культурах. Также хозяйства ведут закладку урожая льна и сахарной свеклы. Больше всего работ позади у аграриев Брестской области. Ну а самые высокие темпы набрали механизаторы столичного региона.

# Посевная кампания # общество

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