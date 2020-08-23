«Нужно быстро адаптироваться под современные тренды». Чем отличается обучение в частной музыкальной школе и государственной?

Новости Беларуси. Чуть более недели остается до начала учебного года. По всей стране распахнут свои двери более 3 000 школ, лицеев и гимназий, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Это у нас первый класс – ударные инструменты.

Это уже немного другая школа. Частная. Здесь границы учебного года размыты. Учеников готовы принимать даже летом. Программ обучения меньше, чем в государственных. Только самые «трендовые»: фортепиано, гитара, барабаны и вокал.

Михаил Залуцкий, владелец частной музыкальной школы:

Что касается государственных музыкальных школ, они, конечно же, дают хорошую базу, но там долгий очень путь ученика. Туда он пришел и обязан год, два или все семь лет отучиться там. Сейчас же век информации, нужно быстро адаптироваться под современные тренды, двигаться максимально быстро вперед, иначе тебя обгонят. Наше обучение заточено под то, чтобы быстро давать прогресс. У нас уже на первом занятии ученик что-то начинает играть.