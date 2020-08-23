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Могут ли родители позволить новый инструмент для ребенка? Отвечает сотрудница музыкального магазина

23 августа 2020 18:28
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Чуть более недели остается до начала учебного года. По всей стране распахнут свои двери более 3 000 школ, лицеев и гимназий, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.   

Могут ли родители позволить новый инструмент для ребенка? Отвечает сотрудница музыкального магазина-1

А что насчет домашнего задания? Могут ли сегодня родители позволить хороший инструмент для ребенка? Спрашиваем в музыкальном магазине Piano.by.    

Могут ли родители позволить новый инструмент для ребенка? Отвечает сотрудница музыкального магазина-4

Вероника Лихнис, PR-менеджер музыкального магазина Piano.by:  
Большинство наших клиентов – это родители, которые готовят детей к поступлению в музыкальную школу. Основные критерии выбора инструмента для них – это приближенность звучания к акустическому инструменту и, конечно, цена. Сейчас большим спросом пользуются именно цифровые инструменты, потому что они более компактные, обладают большим функционалом, а также они очень доступны по цене. 

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Могут ли родители позволить новый инструмент для ребенка? Отвечает сотрудница музыкального магазина-7

Зачастую выход для тех родителей, чей ребенок делает первые шаги в музыке – брать инструмент в аренду. Это и надежно (вдруг ребенку разонравится учиться), и экономней. Все-таки обычно напрокат достается не новое.   

# Музыкальный инструмент # общество # Вероника Лихнис # Дмитрий Боярович

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