Могут ли родители позволить новый инструмент для ребенка? Отвечает сотрудница музыкального магазина

Чуть более недели остается до начала учебного года. По всей стране распахнут свои двери более 3 000 школ, лицеев и гимназий, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

А что насчет домашнего задания? Могут ли сегодня родители позволить хороший инструмент для ребенка? Спрашиваем в музыкальном магазине Piano.by.

Вероника Лихнис, PR-менеджер музыкального магазина Piano.by:

Большинство наших клиентов – это родители, которые готовят детей к поступлению в музыкальную школу. Основные критерии выбора инструмента для них – это приближенность звучания к акустическому инструменту и, конечно, цена. Сейчас большим спросом пользуются именно цифровые инструменты, потому что они более компактные, обладают большим функционалом, а также они очень доступны по цене. «Нужно быстро адаптироваться под современные тренды». Чем отличается обучение в частной музыкальной школе и государственной?