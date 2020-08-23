Могут ли родители позволить новый инструмент для ребенка? Отвечает сотрудница музыкального магазина

Чуть более недели остается до начала учебного года. По всей стране распахнут свои двери более 3 000 школ, лицеев и гимназий, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Чуть более недели остается до начала учебного года. По всей стране распахнут свои двери более 3 000 школ, лицеев и гимназий, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
А что насчет домашнего задания? Могут ли сегодня родители позволить хороший инструмент для ребенка? Спрашиваем в музыкальном магазине Piano.by.
Вероника Лихнис, PR-менеджер музыкального магазина Piano.by:
Большинство наших клиентов – это родители, которые готовят детей к поступлению в музыкальную школу. Основные критерии выбора инструмента для них – это приближенность звучания к акустическому инструменту и, конечно, цена. Сейчас большим спросом пользуются именно цифровые инструменты, потому что они более компактные, обладают большим функционалом, а также они очень доступны по цене.
«Нужно быстро адаптироваться под современные тренды». Чем отличается обучение в частной музыкальной школе и государственной?
Зачастую выход для тех родителей, чей ребенок делает первые шаги в музыке – брать инструмент в аренду. Это и надежно (вдруг ребенку разонравится учиться), и экономней. Все-таки обычно напрокат достается не новое.