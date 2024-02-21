Прямой эфир

У першы дзень датэрміновага галасавання яўка па краіне склала 5,94%

21 февраля 2024 06:24
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Другі дзень датэрміновага галасавання на выбарах дэпутатаў усіх узроўняў. Як і напярэдадні, сёння, 21 лютага, участкі адкрыюцца апоўдні і прадоўжаць сваю работу да 19 гадзін, паведамілі ў праграме Навіны «24 гадзіны» на СТБ.

У першы дзень датэрміновага галасавання яўка па краіне склала 5,94%-1

Ужо вядомыя вынікі першага дня. Так, яўка грамадзян у цэлым па краіне склала 5,94 %. Больш за ўсё бюлетэняў атрымалі выбаршчыкі Магілёўскай вобласці – 6,67 %. Ранжыр па актыўнасці далей наступны: Мінская вобласць, сталіца, брэсцкі, віцебскі рэгіёны, Гомельская і Гродзенская вобласці.

У першы дзень датэрміновага галасавання яўка па краіне склала 5,94%-4

Усяго па краіне ўтвораны 5 411 участкаў. Беларусы, якія пражываюць за мяжой, свой грамадзянскі доўг могуць выканаць толькі ў Мінску. Датэрміновае галасаванне прадоўжыцца да суботы ўключна. За яго ходам сочаць міжнародныя эксперты. Заўваг няма. Пачаў работу і грамадскі цэнтр, дзе акумулюецца інфармацыя ад больш чым 45 тысяч нацыянальных назіральнікаў. Электаральная кампанія праходзіць у штатным рэжыме – такую ацэнку агучыў старшыня Цэнтральнай выбарчай камісіі.

# Выборы в Беларуси # общество

Другие новости рубрики

Все новости
Міжнародны дзень роднай мовы адзначаецца 21 лютага
21 февраля 2024 06:20

Міжнародны дзень роднай мовы адзначаецца 21 лютага

«Обучаясь на YouTube». Насколько эффективно онлайн-образование?
20 февраля 2024 21:37

«Обучаясь на YouTube». Насколько эффективно онлайн-образование?

«Оставаться человеком в мире искусственного интеллекта становится всё тяжелее». Чем опасны дипфейки?
20 февраля 2024 21:35

«Оставаться человеком в мире искусственного интеллекта становится всё тяжелее». Чем опасны дипфейки?