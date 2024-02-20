«Обучаясь на YouTube». Насколько эффективно онлайн-образование?

Нас окружают терабайты бесполезного контента. Мы ежеминутно тянемся к своему смартфону, а на пролистывание соцсетей уходит как минимум пару часов в день. Статистика удивляет тем, как изменились наши повседневные привычки в связи с появлением технологий. О том, как справиться с бесконечным потоком информационного шума и негатива, поговорили в ток-шоу «Точки над i». Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:

Сейчас очень модно направление коучей и наставников. Лилия, расскажите о своей работе. Чем вы занимаетесь, как продвигаете свои соцсети?

Лилия Борисова, бизнес-наставник:

Я действительно являюсь наставником для предпринимателей, скорее, в части начинающих, практикующих и тех, кто ко мне приходит уже с большим бизнесом. Например, имеют в штате даже по 100 человек. Пришла я к этому через путь своего собственного бизнеса, у меня было три розничных магазина детских игрушек. В 2020 году я пережила кассовые разрывы, понимание того, что это вообще бизнес не мой. Где же мое предназначение? Шла я его искать куда? В социальные сети, покупала разного рода сама обучение, нарывалась на хороших экспертов и плохих. Это мне позволило сделать анализ как раз таки и понимание, что есть хорошо, что есть плохо для меня конкретно, не для кого-то. Алеся Лакина:

То есть учились на своих ошибках?