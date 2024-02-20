«Обучаясь на YouTube». Насколько эффективно онлайн-образование?
Нас окружают терабайты бесполезного контента. Мы ежеминутно тянемся к своему смартфону, а на пролистывание соцсетей уходит как минимум пару часов в день. Статистика удивляет тем, как изменились наши повседневные привычки в связи с появлением технологий. О том, как справиться с бесконечным потоком информационного шума и негатива, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
Сейчас очень модно направление коучей и наставников. Лилия, расскажите о своей работе. Чем вы занимаетесь, как продвигаете свои соцсети?
Лилия Борисова, бизнес-наставник:
Я действительно являюсь наставником для предпринимателей, скорее, в части начинающих, практикующих и тех, кто ко мне приходит уже с большим бизнесом. Например, имеют в штате даже по 100 человек. Пришла я к этому через путь своего собственного бизнеса, у меня было три розничных магазина детских игрушек. В 2020 году я пережила кассовые разрывы, понимание того, что это вообще бизнес не мой. Где же мое предназначение? Шла я его искать куда? В социальные сети, покупала разного рода сама обучение, нарывалась на хороших экспертов и плохих. Это мне позволило сделать анализ как раз таки и понимание, что есть хорошо, что есть плохо для меня конкретно, не для кого-то.
Алеся Лакина:
То есть учились на своих ошибках?
Лилия Борисова:
Конечно. Потом у меня был проект по обучению детей финансовой грамотности. Мы обучали детей с 5 до 16 лет. К нам приходили ребята, которые создавали свои проекты. Почему я говорю, что мы живем в уникальное время? Ребята в 16-17 лет, обучаясь на YouTube, могли обучиться профессионально заниматься SMM-специальностью. Не получая диплом на это, помогать предпринимателям вести их социальные сети и получать за это деньги. Я считаю, что это уникально, им для этого не нужен диплом об образовании.
Возможно, это как раз таки положительная сторона инфошума. Когда я прошла через этот опыт бизнеса, столкнулась с тем, что у меня самой начали просить помощи те предприниматели, которые пришли в тот тупик, в котором находилась я. Для того, чтобы я дала им рекомендации и советы, как из него выйти. Мне помогли мои какие-то психологические навыки, хоть у меня нет диплома психолога. Это мне тоже помогает – мои тренинги, психотерапия моей собственной жизни. То, через что я проходила, помогает другим справляться. При этом я не ставлю клеймо на человека: хорошо он поступил либо плохо. То есть мне это помотает, направить человека, чтобы через свой путь прошел и реализовался. Для этого ему не нужно тоже иметь диплом.
Юрий Царев, телеведущий:
Вы сказали, что прошли хорошие курсы, плохие курсы. Какой процент из этой информации можно отнести к инфошуму, а какой – к ценному?
Лилия Борисова:
Мой любимый вопрос, я отвечу на него. Это как из истории: стакан наполовину пуст, наполовину полон. Куда бы я ни шла, какое бы самое плохое обучение ни покупала, отношусь к этому, что если получила хотя бы один инсайт, который мне помог сформулировать анализ, сделать вывод, чтобы я поступала по-другому и это положительно повлияло на мою жизнь, то это хорошо.
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