Как устроена шахтёрская лава? Рассказываем о технологии добычи руды и стахановских рекордах нового времени

Новости Беларуси. На сотни метров под землей. В программе «Центральный регион» на СТВ отправимся к центру земли своими глазами увидеть, как работают солигорские горняки. Подземные лабиринты и риски для жизни. Как добывают красное золото? Рекорды и приветы из прошлого.

Чтобы увидеть работу рудодобывающего комбайна, мы идем по лаве. Название пошло от старых шахт, где шахтеры в забое, вооруженные лишь обушком и лопатой, рассаживались перед стеной пласта на скамьи, напоминающие деревенские лавы. Сейчас это современный комплекс с конвейером длиной 200 метров. Многотонное оборудование доставляется под землю частями и собирается больше двух месяцев. Ламповая, самоспасатель и особые жетоны. Вот какие процедуры проходят шахтёры перед спуском – подробности.

Дмитрий Чигир, бригадир лавы 3-го рудоуправления ОАО «Беларуськалий»:

Для вас это может звучать красочно и необычно. Для нас это обыденность. Мы каждый день идем на работу, выполняем это. У любого машиниста спросите, он вам скажет: рубим, да и рубим. 80 сантиметров – ширина режущего органа. У нас это называется ширина захвата. То есть шнек производит именно отбойку руды, погрузку на конвейер. Уже конвейер транспортирует ее далее. Креп передвигается, комбайн отгоняется назад, цикл выполняется заново.

То есть это постоянный цикл. Вроде циклы одинаковые, но условия всегда разные. Где-то больше давит, где-то больше пласт становится, где-то меньше, где-то что-то ломается. Надо предусмотреть, чтобы оно не сломалось. Этот процесс очень разнообразный. Кому-то может показаться, что однотипный – нет. Он все время меняется, условия, делается какая-то подготовительная работа. Даже такие моменты, как перемонтаж комплекса – это трудоемкий процесс, длительный, требует очень детальной проработки, продуманного всего. Поэтому тут слаженная работа не только коллектива бригады, лавы. Это и руководство. Начальник, который все продумает.

– А насколько креп надежная конструкция? Какую нагрузку он выдерживает?

– Многие говорят, как нога держит. Вот эта стойка весит 600 килограммов. А сам креп весит около 8,8 тонны. Держит хорошо. Тьфу-тьфу-тьфу. Шахтеры – народ суеверный, чтобы не сглазить.

– Есть у вас приметы какие-то? Может, лично у вас перед тем, как в шахту спуститься?

– Я всех ругаю, чтобы не свистели в лавах, чтобы деньги не отпугивали.

– Вот и деньги. Я взяла кусочек.

– Непосредственно то, из-за чего мы работаем здесь. Мы добываем это полезное ископаемое.

По обратной дороге из лавы нам придется поспешить и пощекотать нервишки. Поддерживающие кровлю крепи движутся вперед одна за одной. Каждое перемещение сопровождает грохот обрушающейся вслед за крепями отработанной породы.

Яна Шипко, корреспондент:

Сейчас мы находимся на участке лавы, где готовятся встречать комбайн. Перед этим нужно создать ему безопасные условия. Для этого крепи передвигаются вперед. Происходит это одним нажатием кнопки, вслед за чем обрушается порода.

Шахтеры постоянно сталкиваются с опасностью. Пыль, повышенный уровень шума, стесненные условия, есть низкие лавы, где всю смену передвигаться приходится на коленках. Но самое коварное – это скопления взрывоопасного метана. За уровнем его концентрации следят постоянно, но 100 % страховки от ЧП это не дает.

При проходке вмещающие оборудования не удержались, и произошло обрушение. Вот это все упало. Потом все зачистилось, закрепилось. Это показывает мощь всего вокруг. 3-е рудоуправление славится своими рекордами. Мы движемся на север калийного горизонта, чтобы познакомиться с работой бригады проходческого комплекса.

Яна Шипко:

Мы находимся на глубине 420 метров, а за этим горнопроходческим комплексом тупик. Он буквально вгрызается в недра земли. Курс ему задают специальные лазерные указатели, а после прохода этой техники остаются вот такие тоннели с полукруглыми сводами, которые здесь называют штреками. Процесс здесь напоминает работу метростроевцев. Следом за комбайном – самоходный вагон на пневмоколесах, который транспортирует горную массу.

На смену импортной в проходческие комплексы пришла техника солигорской сборки. Она не только успешно прошла испытания, но и помогла побить рекорд полувековой давности – добыть в непрерывной скоростной проходке 116 тысяч тонн руды. Для такого достижения понадобилось разработать целую командную стратегию. Уши закладывает, как в самолете. Вот как выглядит белорусская земля на глубине 420 метров – смотреть здесь.