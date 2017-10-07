Президент во время рабочей поездки в Минскую область ознакомился с тремя вариантами ремонта местных дорог

Не хлебом единым сыта страна. Многие государства мира во все времена жили за счет географического положения, оказавшись на важном пути «из варяг в греки», например, или на Великом шелковом пути (и, кстати, этот маршрут, возрождаемый Китаем, сулит немалые выгоды современной Беларуси). Можно вспомнить Панамский канал – кормилец одноименной страны или Суэцкий, пополняющий казну Египта…

Транзитный статус приносит прибыль и Беларуси. Для этого расширяется сеть автомобильных дорог. Наши автобаны хвалят гости из Западной Европы, позабыв уже давно высказывания своих предков-военачальников, что «в России нет дорог, есть направления»… Наверняка и белорусские земли, по которым прошли полки Наполеона и танки Гудериана, имелись в виду. Сегодня автомагистрали в Беларуси – одни из лучших в мире. Пришло время и местных дорог. 7 тысяч километров предстоит модернизировать в ближайшие годы. И местные дороги не должны уступать по качеству республиканским, – ставит задачу Президент. Не только этому была посвящена вчерашняя рабочая поездка главы государства в Минскую область. Тема сельского хозяйства проявилась после осмотра Президентом полей с вертолета. Юлия Бешанова рассказывает.

С высоты птичьего, а скорее вертолетного, полета – все, как на ладони. Безусловно, местные красоты. Но для опытного хозяйственника – отличная возможность рассмотреть картину в целом. Слуцкий район. Кукурузные поля – буквально стоят в воде. Природный фактор, конечно, учитывается. Но дело в элементарной бесхозяйственности.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Похоже, некоторые участки кукурузы уже не уберешь. Там болото, я пролетал, гектаров 200 в болоте. На мелиорированных землях не подсохнет. Это говорит о том, что мы порой не думаем о том, где сеять, а еще больше не думаем, как убирать будем. Там, где травы должны быть, вы посеяли кукурузу, и в колено вода.

Менять структуру посевов и не гнаться за дутыми показателями. Формула, которая подтянет весь регион до уровня совхоза в Новых Рачковичах. Рентабельность производства молока здесь 74%. Секрет успеха прост – хозяйственный подход абсолютно во всем. Например, строительство. Чтобы обеспечить поголовье качественными кормами, используют траншеи. Строят их хозспособом. Обошлись в 50 тысяч рублей. Сэкономили прилично.

Александр Лукашенко:

25 тысяч долларов – это предел. Ниже можно, больше – Анфимову материалы, он сразу туда идет проверять. Ты понимаешь, почему я говорю. У нас программа, мы же сейчас начнем туда деньги вкладывать. А все будут поправлять свое материальное положение и начнут траншеи строить за 200 тысяч долларов, а не за 25.

Путь, по которому идет сельское хозяйство в Беларуси, просматривается на годы вперед. А вот с местными дорогами в прямом смысле не все так гладко. В стране 70 тысяч километров дорожного полотна регионального значения. Из них 20 тысяч километров нуждается в ремонте. Это примерно каждый восьмой километр.

Анатолий Сивак, министр транспорта и коммуникаций Республики Беларусь:

Сегодня главная проблема местных дорог – это просроченные сроки ремонтов. Нам нужно предложить и новые технологии, более ресурсосберегающие технологии, чтобы эффект от вложения средств был больше.

О том, что местные дороги пора реанимировать разговор зашел еще в апреле. На совещании Александр Лукашенко поручил вплотную заняться этой проблемой – выбрать технологии и технику.

Главная задача – чтобы не било по карману и было качественно. В ближайшее время планируется отремонтировать семь тысяч километров местной дорожной сети. Специалисты предложили три современных варианта решения задачи.

Вариант первый – бетонные дороги. На начальном разбежка в ценах порядка 20%. Главный плюс – долговечность. К тому же, после модернизации цементной отрасли недостатка в сырье в Беларуси нет. Идеальный вариант для создания подъездного пути с нуля. Кстати, знаменитые немецкие автобаны, которые многие считают образцом дорожного мастерства, сделаны как раз из бетона.

Александр Лукашенко:

Дорога в деревнях, на фермах, там, где нагрузки большие – именно этим путем идти. Да, поначалу мы вложим денег больше, чем на асфальтобетон. Но это же 50 лет!

Эта технология для Беларуси – эксперимент. В прошлом году опробовали в Брестской области. Идеальный вариант укладки покрытия для гравийных дорог. Машина поднимает грунт, перемешивает его с цементом и водой. На выходе – укрепленная гравийка. Беспроигрышный вариант для подъезда к агрогородкам и маленьким деревням, где не будет ходить тяжелая техника.

Сергей Демко, генеральный директор «Брестоблдорстрой»:

Внутри стоит фреза, поднимает старое, в барабане это все перемешивается и сзади выдается готовый, перемешанный с компонентами материал. Получается дешевле, чем устройство классических слоев.

Наконец, третий вариант. Метод так называемого холодного ресайтлинга. Буквально на глазах легким движением руки оператора, старое покрытие превращается в новое. Фреза поднимает изношенный асфальт, перемалывает его, перемешивает с битумными добавками и укладывает на дорогу. Еще один балл в пользу этого метода – он почти на четверть дешевле. Но есть одно но: такие машины в Беларуси не производятся. Приходиться покупать за рубежом. Сегодня у нас всего два подобных агрегата.

Александр Лукашенко:

Обязательно промышленникам нужно поручать. Пусть начинают. У нас огромная сеть дорог, ее надо приводить в порядок. Если мы будем все время покупать импортные машины, зачем тогда наше автомобилестроение?

Последнее слово за производителями – можем ли освоить технологии. Специалисты поясняют – все дело в объемах. Фактически получится штучное производство. В настоящее время запрос от дорожников – всего три машины в год. Если не найти внешние рынки сбыта – проект финансово не имеет смысла. Сегодня под маркой «Сделано в Беларуси» производиться 60 модификаций машин для строительства. На рынок выходит целая линейка отечественных грейдеров от легких до супертяжей.

Геннадий Свидерский, первый заместитель министра промышленности Республики Беларусь:

Будем использовать как возможности наших дорожников по производству специфичных надстроек, так и базовое поддержание техники.

Президент настаивает – к реконструкции местных дорог нужно подойти с умом. Взвесить все за и против, учесть особенности каждого региона: нагрузку и интенсивность движения. Задача – гармонично вписать проселочные дороги в общую магистральную сеть. Она, кстати, самая плотная среди стран СНГ – 87 тысяч километров. Расхожее мнение о наличии направлений и отсутствия дорог, похоже, в Беларуси окончательно теряет актуальность.