Игнасио Ибаньес Рубио: мы благодарны Беларуси за те усилия, которые она приложила, чтобы открыть посольство в Испании, за нами – ответный шаг

Так стремительно и неожиданно развиваются мировые события – глядишь, посол Каталонии завтра постучится в Минские ворота. Впрочем, новый глава испанской дипмиссии исключает такой поворот событий и благодарит Беларусь за сдержанное отношение к референдуму, который является безусловно внутрииспанским спором.

Свое первое интервью в качестве Чрезвычайного и Полномочного Посла Королевства Испания в Республике Беларусь Игнасио Ибаньес Рубио дал нашей программе в Москве. Замечу, что 10 месяцев назад мы встречались с сеньором Рубио в Мадриде, тогда он был госсекретарем испанского МИДа. И теперь в новом качестве в день своего рождения ответил на вопросы нашего политического обозревателя Яны Шипко.

Вы на днях вернулись из Минска. Какое на этот раз впечатление оставила наша страна?

Игнасио Ибаньес Рубио, Чрезвычайный и Полномочный Посол Королевства Испания в Республике Беларусь (по совместительству):

Я очень доволен своим визитом в Минск! Для меня это был важный момент – вручение верительных грамот Вашему президенту. Однако, будучи заместителем министра иностранных дел, я уже тогда вел довольно активную работу с Беларусью – я принимал участие в первых политических консультациях между Испанией и Беларусью в 2014 году. Сегодня я приехал в Минск уже в качестве чрезвычайного и полномочного посла – и для меня это огромная честь!

Говорят, что в оформлении Дворца Независимости использовалась в том числе испанская плитка. Понравилось Вам во Дворце?

Игнасио Ибаньес Рубио:

Довольно интересный факт! Но даже не зная об этом, мне очень понравилось во Дворце Независимости. Ваш Президент обратился на церемонии со словами ко всем послам, однако то, что ко мне, как к послу европейской страны он обратился одним из первых – большая честь! Я высоко оценил этот знак внимания. Речь Президента касалась развитию отношений между нашими странами и намерения на дальнейшее их углубление. Александр Лукашенко отметил, что нам прежде всего нужно развивать наши торгово-экономические отношения – и в этом вопросе у нас большой потенциал, а также выразил надежду на плодотворное сотрудничество во время проведения первого заседания совместной испанско-белорусской комиссии, которое пройдет в Минске уже в середине октября. Таким образом, он с самого начала дал понять, что работать придется, засучив рукава. Такие речи и действия вашего Президента очень воодушевляют.

Вы считаете, назрела уже необходимость открытия постоянного представительства в Минске? Работы хватит?

Игнасио Ибаньес Рубио:

Без сомнения. Мы очень благодарны Беларуси за те усилия, которые она приложила, чтобы открыть постоянное посольство в Испании, в ближайшее время, я знаю, будет назначен и белорусский посол с постоянной резиденцией в Мадриде. Так что, планка задана. И теперь за нами – ответный шаг. Я говорю своим белорусским друзьям, что настроен на 100% воспользоваться тем временем и теми возможностями, которые у меня появились в качестве посла Испании в Беларуси. Мои ближайшие намерения – углубить отношения и сделать их более интенсивными. Хочется обратить внимание на знаковый визит вашего министра иностранных дел Владимира Макея в этом году в Мадрид, где состоялись политические консультации между нашими министрами.

На прошлой неделе в Минске находились советник по торговым и экономическим вопросам посольства и советник по политическим вопросам, ответственный за отношения с Беларусью. А 18 октября, как я уже упоминал, в белорусской столице пройдет заседание совместной комиссии, в ходе которой будут обсуждаться экономические темы.

Представители испанских компаний уже наслышаны о потенциале Беларуси в различных сферах – торговле, промышленной кооперации, энергетике, конечно же, в сельскохозяйственном секторе.

Еще одно хорошее направление – это туристическая отрасль, где у Испании огромный опыт. И в этом секторе мы бы могли быть полезны друг другу!

Вы считаете, что сможете сделать Беларусь более привлекательной для туристов?

Игнасио Ибаньес Рубио:

Без сомнения! Хотя Беларусь привлекательна сама по себе, осталось лишь увеличить ее значимость на туристическом рынке. У белорусов есть то, что лежит в основе туризма: ваше знаменитое гостеприимство и умение принимать гостей! Беларусь – страна со своей собственной историей, что привлекает туристов. А также ваше прекрасное природное богатство.

Вы были с дипломатическими миссиями в разных уголках мира: от Танзании до Гватемалы. Была ли в этом списке Беларусь экзотикой? Какие первые впечатления от нашей страны?

Игнасио Ибаньес Рубио:

Как вы правильно заметили, мои впечатления пока еще первые. В Беларуси я, главным образом, вел лишь политическую работу. Однако и здесь я могу наблюдать за успешным развитием вашей страны. Беларусь все больше открывается и раскрывается для других стран мира! И, в частности, для Европейского союза. И мы в Испании оцениваем это как очень положительный знак.

Беларусь этим летом принимала еще один очень важный международный форум – это ПА ОБСЕ. Сейчас на нашу страну смотрят как на мост между Западом и Евразией. Прозвучало предложение нашего Президента о возможности создания платформы «Хельсинки-2». Как вы оцениваете возможную роль Беларуси в этом?

Игнасио Ибаньес Рубио:

Вы провели очень успешно сессию Парламентской ассамблеи ОБСЕ, на высоком организационном уровне. Доказательство тому – положительные отзывы от главы испанской делегации – господина Санчес Амора, который отметил, что белорусами были созданы все необходимые условия для успешного проведения и работы Парламентской ассамблеи. Выступление Президента Лукашенко было выслушано с большим вниманием, его идея о создании «Хельсинки-2» была оценена положительно. Таким образом, на европейском континенте можно будет создать условия для взаимопонимания между странами. И мы со своей стороны поддерживаем все инициативы Беларуси о мире

На этой неделе внимание всех мировых СМИ приковано к Каталонии. Возможно ли предположить, что верительную грамоту когда-нибудь будет вручать посол Каталонии?

Игнасио Ибаньес Рубио:

Я уверен в том, что единая Испания останется реальностью, и именно с ней у Беларуси будут отношения. Пользуясь возможностью, хотел бы поблагодарить за заявление белорусского министерства иностранных дел, в котором четко говорилось о том, что это внутренние дела Испании, и важно, чтобы в стране соблюдалась Конституция.

Несмотря на то, что наша страна сейчас переживает непростые моменты, на международной арене все это время мы чувствовали поддержку наших друзей, и Беларусь как раз является ярким примером такого понимания. Я хотел бы попросить всех белорусов верить в нашу страну и верить в то, что они смогут ездить в Барселону, которую они очень любят, и которая находится в составе такой же любимой ими Испании.

Есть ли у Вас планы посетить что-то в Беларуси. Вы любите культуру, часто ходите в театр. У нас в Большом театре много лет успешно идет постановка «Дон Кихот». Есть желание увидеть своими глазами? Какие места хотели бы открыть для себя?

Игнасио Ибаньес Рубио:

Конечно, я очень хочу приехать в Беларусь не только по рабочим вопросам. И обязательно найду время открыть для себя белорусскую культуру! Не зря ваш посол Павел Латушко, который раньше занимал пост министра культуры, говорит, что все, что мы можем сделать в сфере культуры, будет очень тепло и с интересом принято в обеих странах. Пример тому – ошеломительный успех организованной вашей стороной выставки православных икон в испанском Толедо и ряд культурных и музыкальных программ в Мадриде. Так что, я более чем уверен, что любые инициативы посольства Беларуси в Испании, и нашего посольства здесь будут восприняты жителями наших стран с восторгом!