«Чтобы спина была такой же сильной и здоровой, как сам Царь-дуб»: что белорусы просят у священного дерева в Лельчицком районе

Итак, деревья – большие и маленькие, известные и просто любимые. Жили когда-то друиды – лесные мудрецы древности. Они почитали природные силы и даже гороскоп составили, соотнося даты рождения людей с видами деревьев. Мой знак по гороскопу друидов – грецкий орех. Почитал – кое-что понравилось. Как в любом гороскопе. Но, может быть, что-то в этом есть? Об удивительных деревьях Беларуси расскажет Алена Сырова.

Я чуў даўно, што недзе на Палессі,

Стаіць Цар-дуб у гушчары лясным,

Што верхам ён упрос у паднябессе,

Ў зямлю пусціў глыбока карані.

Елена Карась, житель деревни Данилевичи:

Это давным-давно было. Этот Царь-дуб еще наши прабабушки и прадедушки посадили. Уже ему около 600 лет..

Елена Мироновна немного буднично начинает свой рассказ о чуде природы, ради созерцания которого многочисленные туристы и журналисты обычно преодолевают не одну сотню километров.

Елена Карась:

Стройный такой. Высота его 32 метра, ширина 4 метра. В каком-то году у него крона сломалась.

Местный Царь-дуб укрылся в самом сердце дубравы. Проехать на машине к месту силы, как называют его сами жители, не получится – вязкая дорога и заповедная зона. Да и обычаи не позволяют. С самого детства жители Данилевичей прибегали к нему играть, а с возрастом все чаще просят о здоровье.

Елена Карась:

Раньше не так, а сейчас уже спинами становятся, чтобы спина была такой же сильной и здоровой, как сам Царь-дуб. Надо, чтобы шли пешком, не машиной ехали, а только пешком шли и малые, и старые. На коне тоже можно ехать. Здоровья и счастья просят, обнимают его все – 4 человека могут обнять.

Сергей Косынюк, лесничий второго класса Пожежинского лесничества «Малоритского лесхоза»:

Это самое старое дерево в Беларуси, оно живое и думаю, что еще не одно столетие проживет.

Ведь прожил великан уже 8,5 веков. Пожежинский Царь-дуб не только самый старый в Беларуси – помнит времена Ефросиньи Полоцкой, – но и самый рослый – простирается на высоту 15-этажного дома. Пришлось даже на верхушке установить громоотвод.

Сергей Сергеевич почти 30 лет по долгу службы ухаживает за самым-самым дубом Беларуси. Признается, рядом с этим «волатом» особая энергетика, потому очень часто после рабочей смены навещает дуб и набирается здесь силы.

Сергей Косынюк:

По легенде, нужно прислониться тремя участками тела к дубу, чтобы набраться сил.

Для своего почтенного возраста Царь-дуб выглядит вполне здоровым и обещает радовать не одно поколение белорусов. Но ученые уже позаботились о будущем и клонировали его, чтобы не потерять уникальные древесные геноматериалы и не повторить печальную судьбу самой высокой ели Европы. Зеленая красавица полтора столетия простояла в Беловежской пуще. А три года назад 40-метровая ель усохла.

Ажелика Пузанкова, руководитель службы по благоустройству и содержанию объектов зеленого хозяйства «Минскзеленстрой»:

В 1797 году аллея, которая ведет к усадебному дому, была проложена ее троссировка, соответственно, где-то в этот период высаживались и деревья. И поскольку в военное время здесь больше всего зелени сохранилось, то некоторым липам здесь может быть 200-300 лет.

Совсем не щадящий ритм жизни большого города не лучшим образом сказывается на состоянии древесных сторожил. За их здоровьем круглый год следят специалисты. Здесь все, как у людей.

Ажелика Пузанкова:

Они могут определить и болезни растений, и вредителей этих растений, назначить рекомендации, выполнить анализы почвы и грунта.

Трудно представить, что этот дуб мог быть еще выше. Стройное и гладкое дерево едва умещается в кадр. Чтобы заключить его в объятия и прочувствовать ту самую, особую, энергетику за руки взяться должны 5 человек.

Алена Сырова, СТВ:

Царь-дуб в Лельчицком районе – не самый высокий и уж точно не самый старый в стране, но судя по тому количеству имен посетителей, оставленных на его коре, самый посещаемый. Сложно представить, сколько желаний слышал.

Самое старое или самое высокое, ясень в ближайшем парке или рябина под окном родительского дома, у каждого из нас есть свое место силы, любимое дерево и личный веский повод считать его самым-самым.