«Все должно быть в идеальном состоянии»: что обсуждалось на совещании по проекту новой редакции Жилищного кодекса

Николас Мадуро с Александром Лукашенко традиционно выполнили одну из миссий, которую должен сделать настоящий мужчина – посадили дерево на аллее почетных гостей. Впереди у нас интересный сюжет о самых-самых деревьях Беларуси. К этой теме подтолкнуло совещание у Президента в связи с новой редакцией Жилищного кодекса. Все обернулось резкими фразами на разные темы, связанные с порядком на земле, строительством новых домов, заботой о малой родине… Евгений Пустовой продолжит тему.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Нужно ли нам сегодня вторгаться в Жилищный кодекс?

Новый вариант Жилищного кодекса в руках Президента. Тема сложная и животрепещущая. Касается всех белорусов и вся отношения: от экономических до бытовых.

Александр Лукашенко:

Если говорить русским языком и понятным для народа, создадим ли мы один документ, который гражданин откроет и увидит ответы на все свои вопросы? У нас юристы такие умные…, они сначала создают закон или какой-то другой нормативный правовой акт и полмиллиона подзаконных актов. И этот закон пестрит отсылочными нормами, что недопустимо.

Александр Лукашенко все важные документы обсуждает открыто. Таково требование Президента. У Жилищного кодекса в старой редакции еще пахнет типографская краска. А тут чиновники предлагают апгрейдить закон. Мол, за пять лет состарился.

Александр Терехов, министр жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь:

Изменились виды, структура жилищного фонда, введено новое понятие арендного жилищного фонда. Сегодняшняя редакция Жилищного кодекса вобрала в себя все изменения, которые были претворены в жизнь, апробированы были в жизни и сегодня получили свое закрепление в новой редакции Жилищного кодекса.

Со всех сторон должны быть защищены самые уязвимые белорусы, прежде всего многодетные семьи. О них на совещании Президент вспоминает несколько раз. Самые острые углы были и остаются у вопроса с квадратными метрами.

Александр Лукашенко:

Мы должны создать все условия и механизмы, чтобы помочь людям, нуждающимся, прежде всего, в улучшении жилищных условий. Это направление – важнейшая составляющая социальной политики Беларуси. Думаю, она останется навсегда. Решение квартирного вопроса – один из основных индикаторов развития общества. Жилье – не просто стены и крыша над головой. Это место, где человек, придя с работы, может отдохнуть, побыть с семьей в уютной и комфортной обстановке. Самое главное – воспитание детей.

Две третьих нового жилья – многодетным семьям, третью часть – очередникам и оставшиеся десять процентов – людям в пагонах.

Жилищную конституцию менять надо. Вдумчиво. С проблемами в сфере ЖКХ и строительства Президент хорошо знаком: читает. Слышит и даже видит.

Александр Лукашенко:

Мы договаривались о вовлечении в оборот различной собственности, незавершенного строительства и так далее. Даже там, где я езжу каждый день, уже третий губернатор пытается показать, как идет работа. Но работы этой нет. И это в Минске фактически. Неужели на собственность, на помещения и прочее удовлетворили спрос, что бесплатно даже не хотят взять? Тогда нам надо этим заниматься. Вы знаете мои требования. Они уже в законодательных актах, видимо, определены. Если нет, Мицкевич доложит. Есть железобетонные сроки, которые в инвестиционных договорах обозначены. И для граждан. В ближайшее время, начиная с Минска, мы проверим, как соблюдаются эти сроки. Но даже там, где я вижу каждый день, – это называется «жуть».

Госконтроль поручения главы государства взял на вид. На учет – все долгострои столицы.

Вера Мацулевич, начальник управления контроля строительства и ЖКХ по г. Минску Комитета государственного контроля Республики Беларусь:

По итогам мониторинга городу мы указали, что им не все объекты учитываются. Ведь есть малые предприятия, которые строят крупные объекты. И по существующему законодательству, они не обязаны отчитываться в статистику, поэтому город их и не учитывал.

В районах другая проблема. Зачастую инвесторы далеко – за границей, а руки у районных властей оказываются короткие – не дотянешься.

Ирина Лихтарович, начальник отдел экономики Пружанского райисполкома:

Нет инвестора. Прошли суды, суд принял решение, чтобы мы могли зарегистрировать на себя это имущество без второй стороны.

В любом случае к спортивному празднику континентального масштаба – II Евроиграм – страна должна напоминать ухоженное футбольной поле.

Александр Лукашенко:

В 2019 году приедут представители всего мира посмотреть на Беларусь. Что мы им покажем? Я уже говорил, начиная от дорог, мостов, развязок (а это лицо страны), прилегающих к дорогам полей, городов и сел, о которых мы будем сегодня вести речь, и заканчивая посевными площадями – все должно быть в идеальном состоянии. Вылизано, как в народе говорят.

Татьяна Казак, местная жительница:

В деревне и осенью красиво, и летом, и весной. Все кипит .

Татьяна с мужем последние из могикан, вернее, казаков – населенный пункт так называется. Тяжело было видеть, как деревня становится хутором. Но Казаки вновь верхом на коне. Расцвели. В буквальном смысле. Инвестор разбил здесь сад.

Старые избы сносят, вместо них строят новые вагончики. Но зачастую строители работают быстрее, чем процедура переоформления.

Юрий Воеводов, директор частного предприятия:

Все очень забюрократизировано, все всегда долго делается. В сельском хозяйстве если не сделал сегодня, то завтра можешь и не сделать. Это никому будет не надо.

Именно в бумажную волокиту и в законодательство, как экскаваторы в стены ветхих изб, уперлись главные исполнители сотого указа Президента – местные власти.

Стряхнуть с деревень старину Беларусь пытается с 2006 года. Побыстрее повернуться к проблеме лицом – требование Президента.

Александр Лукашенко:

На земле должен быть порядок. Такие строения надо убирать и земли нужно возвращать в оборот. Эту работу нужно ускорить на местах и подвести под это нормативно-правовой акт. Если ты владеешь этим жильем, занимайся им, чтобы это жилье было в нормальном состоянии. А так он живет где-то на Камчатке, глаз не кажет к своему родному дому, который якобы у него в собственности. Он уже бурьяном зарос и наклонился на три угла.

В этой деревне Староволя на месте ветхих хат на три угла нашли свой угол в новых домах несколько семей механизаторов. А эти цветники облюбовали даже олени. Живых тоже в окрестностях навалом. Беловежская пуща рядом. Место – только живи. Спрос есть, а возможности продавать забытые и заросшие усадьбы нет.

Татьяна Новицкая, председатель Великосельского сельского исполнительного комитета Пружанского района:

Не всегда собственники, которые имеют такое жилье и не используют это жилье, не ухаживают за ним, проходя процедуру отсуживания, они на судах заявляют свое право на собственность. Поэтому суд нам отказывает.

Бюрократическую волокиту упростить, финансовую нагрузку снизить, но людей при этом не обидеть. Президент требует: никакой кампанейщины в наведении порядка на селе. А то получится, как с деревьями в Минске: одни щепки остаются от скверов.

Александр Лукашенко:

Средства массовой информации, как бы они не были вами прикормлены и приручены, все чаще говорят о скандалах, начиная от Гомеля и заканчивая Минском, с населением по поводу сноса деревьев. Вместо того чтобы парк где-то заложить или в порядок привести, вы начинаете штамповать жилье. Места нет, где жилье строить? Обязательно надо конфликт породить с населением. Вы сами переселитесь в этот дом и живите там, а рядом постройте высотку в 12 этажей, чтобы ваш дом оказался во дворе этой высотки. Поживите там. Обязательно надо конфликт какой-то устроить.

Александр Лукашенко с момента этого снимка и до сих пор – за открытый диалог с народом. Встречи, рабочие поездки – в том числе ради общения с белорусами.

А тут столичные градоначальники авторитет власти могут опустить вот из-за этого котлована. Центральная столичная улица стала центральной темой скандала в масс-медиа. Люди ратуют за деревья, деревья сносят из трубы к МАЗу. По-другому нельзя. Якобы служба безопасности Президента настояла.

Александр Лукашенко:

Вы что, меня специально перед населением подставить хотите? И потом, вы сажали эти деревья, чтобы их пилить? Каждый человек старается выйти, чтобы настроение у него было, на деревья эти посмотреть. Нет, все пилим. Мы, мол, новые посадим где-то. Это вы у себя во дворе спилите вековое дерево и посадите там дерево с кукиш, и какая будет от этого польза… Надо прекратить этот разбой!

Сердцем относится и к общим деревьям, и к своему дому. Этот посыл все чаще встречается у главы государства.

Александр Лукашенко:

Я уже приглашал и призывал желающих – не только богатых людей – не забывать свою малую родину. Если у кого-то есть возможность привести в порядок свою деревеньку, построив там, может быть, свой дом, это надо сделать.

К голосу предков зовущих и призыву Президента выходец из Беловежской пущи прислушался еще раньше. Питерский бизнесмен Николай Бурнос – человек с большими возможностями в малую родину вложил более двадцати миллионов долларов. Теперь за делом отца следит средний сын. Ради этого вернулся из Англии.

Андрей Бурнос, сын инвестора:

Дело не в деньгах, это что-то духовное у него. Он церковный человек, построил церковь для населения.

Даже бумажная волокита, мешающая многим инвесторам, не спугнула российского миллионера, выросшего в белорусской глуши.

Евгений Пустовой, политический обозреватель:

Есть расхожая фраза с ироничным подтекстом: он вышел из деревни, а деревня из него не вышла. Но когда деревня остается в сердце, получается вот такой красивый пейзаж. Вместо обычного села Лесное – агрогородок, а в пущанских дебрях – настоящий туристический рай.

Именно о таких ориентирах – к делу и людям – Президент еще раз напоминает всей вертикали.

Александр Лукашенко:

На людей надо немножко обращать внимание. А то скоро одеревенеем, как у отдельных наших соседей. Власть сама по себе, а люди сами по себе.