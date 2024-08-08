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Президент внёс в парламент законопроект о смягчении уголовной ответственности – что изменится в УК?

08 августа 2024 18:53
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Справедливость и индивидуальный подход. Этих принципов придерживаются судьи, когда назначают приговор. Необходимо соблюсти и соразмерность наказания за совершенные преступления. Решить этот вопрос помогут предстоящие изменения в Уголовный кодекс.

Сегодня, 8 августа, стало известно, что законопроект о смягчении уголовной ответственности по ряду преступлений внесен в парламент Президентом Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Глава государства реализовал свое конституционное полномочие субъекта права законодательной инициативы.

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Президент внёс в парламент законопроект о смягчении уголовной ответственности – что изменится в УК?-1

Практика применения уголовного закона. Этот вопрос волновал наше общество давно. Дисбаланс между нормами стал замечать даже юридически не подкованный белорус. Эту важную тему глава государства поднял на одном из совещаний в начале этого года. Президент не уходит от своего главного принципа и требования в отношении людей – справедливость. Кто бы ни был на скамье подсудимых, рецидивист или случайно оступившийся, наказание должно быть объективным.

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Президент внёс в парламент законопроект о смягчении уголовной ответственности – что изменится в УК?-4

На оптимизацию законодательства об уголовной ответственности были направлены представители судейского корпуса, силовых ведомств, адвокатуры, а также парламентарии и ученые-правоведы, специализирующиеся в области уголовного права.

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Президент внёс в парламент законопроект о смягчении уголовной ответственности – что изменится в УК?-7

Елена Реутская, доцент кафедры уголовного права Академии МВД Беларуси:
Необходимо сместить сам факт того, что основное наказание у нас – все-таки лишение свободы, в пользу каких-либо иных альтернативных. Также создает поле для судейского усмотрения, естественно. То есть альтернативные наказания суд уже может выбрать и учесть в каждом конкретном случае с учетом положения о личности виновного, в обстоятельствах совершенного им деяния и положить это в основу того наказания, которое он может выбрать.

Президент внёс в парламент законопроект о смягчении уголовной ответственности – что изменится в УК?-10

Поработал один день на наркошоп и сел за решетку. Случай нередкий. Зачастую на неоправданный заработок идут несовершеннолетние. Нормы об ответственности за наркопреступления также корректируются. Арест до трех месяцев – за приобретение или хранение наркотиков, ограничение свободы – за разовые случаи их сбыта. Речь идет и о сокращении нижнего порога наказания за сбыт наркотических средств в составе организованной группы с 10 до 8 лет лишения свободы. Верхняя планка остается неизменной – до 20 лет.

Президент внёс в парламент законопроект о смягчении уголовной ответственности – что изменится в УК?-13

Ольга Чуприс, заместитель главы Администрации Президента Беларуси:
Речь не идет о повальном неприменении лишения свободы ко всем, кто вовлечен в эту сферу. Речь идет о том, что судам необходимо дать возможность индивидуально подходить к каждому случаю. И прежде всего, как говорит Президент, посмотрите на детей, посмотрите на степень их вовлеченности в этот процесс. Было ли это случайным совершением преступления или это определенная закономерность и неоднократность.

Президент внёс в парламент законопроект о смягчении уголовной ответственности – что изменится в УК?-16

Действующий Уголовный кодекс не претерпевал комплексных серьезных изменений на протяжении последних 24 лет. За этот период законодатели усиливали ответственность за ряд видов преступлений. В результате возник дисбаланс между нормами. Этим и обусловлена необходимость поправок. К тому же после утверждения изменений у суда появится возможность гибко подходить к назначению наказания с учетом общественной опасности преступления и личности виновного. Основные принципы – справедливость и индивидуальный подход.

Подробности в видео.

# Закон # общество # Глеб Прокофьев # Ольга Чуприс

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