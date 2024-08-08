Президент внёс в парламент законопроект о смягчении уголовной ответственности – что изменится в УК?

Справедливость и индивидуальный подход. Этих принципов придерживаются судьи, когда назначают приговор. Необходимо соблюсти и соразмерность наказания за совершенные преступления. Решить этот вопрос помогут предстоящие изменения в Уголовный кодекс. Сегодня, 8 августа, стало известно, что законопроект о смягчении уголовной ответственности по ряду преступлений внесен в парламент Президентом Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Глава государства реализовал свое конституционное полномочие субъекта права законодательной инициативы. Какие статьи Уголовного кодекса скорректируют, а какие вовсе вычеркнут? Разбирался Глеб Прокофьев.

Практика применения уголовного закона. Этот вопрос волновал наше общество давно. Дисбаланс между нормами стал замечать даже юридически не подкованный белорус. Эту важную тему глава государства поднял на одном из совещаний в начале этого года. Президент не уходит от своего главного принципа и требования в отношении людей – справедливость. Кто бы ни был на скамье подсудимых, рецидивист или случайно оступившийся, наказание должно быть объективным. Лукашенко: предстоит большая работа – надо перелопачивать этот Уголовный кодекс – читайте здесь.

На оптимизацию законодательства об уголовной ответственности были направлены представители судейского корпуса, силовых ведомств, адвокатуры, а также парламентарии и ученые-правоведы, специализирующиеся в области уголовного права. В Беларуси серьезно пересмотрят Уголовный кодекс. Изменения коснутся санкций статей – подробности здесь.

Елена Реутская, доцент кафедры уголовного права Академии МВД Беларуси:

Необходимо сместить сам факт того, что основное наказание у нас – все-таки лишение свободы, в пользу каких-либо иных альтернативных. Также создает поле для судейского усмотрения, естественно. То есть альтернативные наказания суд уже может выбрать и учесть в каждом конкретном случае с учетом положения о личности виновного, в обстоятельствах совершенного им деяния и положить это в основу того наказания, которое он может выбрать.

Поработал один день на наркошоп и сел за решетку. Случай нередкий. Зачастую на неоправданный заработок идут несовершеннолетние. Нормы об ответственности за наркопреступления также корректируются. Арест до трех месяцев – за приобретение или хранение наркотиков, ограничение свободы – за разовые случаи их сбыта. Речь идет и о сокращении нижнего порога наказания за сбыт наркотических средств в составе организованной группы с 10 до 8 лет лишения свободы. Верхняя планка остается неизменной – до 20 лет.

Ольга Чуприс, заместитель главы Администрации Президента Беларуси:

Речь не идет о повальном неприменении лишения свободы ко всем, кто вовлечен в эту сферу. Речь идет о том, что судам необходимо дать возможность индивидуально подходить к каждому случаю. И прежде всего, как говорит Президент, посмотрите на детей, посмотрите на степень их вовлеченности в этот процесс. Было ли это случайным совершением преступления или это определенная закономерность и неоднократность.