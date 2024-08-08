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За первое полугодие 2024-го в Минской области построили около 460 тыс. кв. м жилья

08 августа 2024 18:16
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В Минской области продолжают активно возводить многоквартирные жилые дома. За первое полугодие в регионе уже ввели почти 460 тысяч квадратных метров за счет всех источников финансирования, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Это 36 % от общего плана на 2024-й.

За первое полугодие 2024-го в Минской области построили около 460 тыс. кв. м жилья-1

Масштабная стройка идет в Минском, Борисовском и Солигорском районах. Также недавно сдали в эксплуатацию новостройку в Любани. Дом разместился по улице Горького. Здесь 20 квартир. Они предназначены для нуждающихся в улучшении жилищных условий, а также для работников МВД и МЧС. Эти квартиры с полной отделкой. Кроме того, благоустроили прилегающую территорию. Оборудовали детскую площадку с тренажерами и велопарковку.

За первое полугодие 2024-го в Минской области построили около 460 тыс. кв. м жилья-3

Юлия Караник, директор УКС Любанского района:
При строительстве каждого объекта многоквартирной жилой застройки предусматривается благоустройство близлежащей территории, в которую входят: проезды, тротуарные дорожки, детские игровые площадки, установка мусорных контейнеров, также устройство велопарковок крытых. В основном у нас тематика детских площадок, мы подстраиваем под требования МЧС.

За первое полугодие 2024-го в Минской области построили около 460 тыс. кв. м жилья-5

Также сейчас ведется строительство еще одного жилого дома по улице Республиканской. Здесь будет 16 квартир – шесть из которых отведут под аренду – другие предназначены для многодетных семей. Сдать дом планируют в ноябре. А в сентябре приступят к строительству еще одной многоэтажки. Там жилье будет предусмотрено для представителей силовых структур.

# Государственная политика в области жилищного строительства # Новости Минска и Минской области

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