В Беларуси серьёзно пересмотрят Уголовный кодекс. Изменения коснутся санкций статей

Законопроект о смягчении уголовной ответственности по ряду преступлений внес в парламент Президент Беларуси, реализовав свое конституционное полномочие субъекта права законодательной инициативы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Разработкой документа занималась специально созданная при Администрации Президента рабочая группа. В нее вошли представители судейского корпуса, силовых ведомств, адвокатуры, также парламентарии и ученые-правоведы, специализирующиеся в области уголовного права. После тщательного анализа норм уголовного и уголовно-процессуального законов пересмотрены санкции 97 составов преступлений. 65 предлагается дополнить более мягкими видами наказаний, не связанными с лишением свободы. Сейчас же многие из них обладают безальтернативными санкциями. Еще в 32 состава внесены корректировки, в том числе для устранения дисбаланса в санкциях.

Ольга Чуприс, заместитель главы Администрации Президента Беларуси:

Уголовный закон суров, но справедлив. Его справедливость – это не только жесткие санкции, это в том числе разные санкции, которые дают возможность суду применять наказание исходя из всех условий совершенного преступления и личности самого правонарушителя. Мы работали в нескольких направлениях. И первое – глобальная ревизия санкций. Корректировка проходила в нескольких направлениях, одно из которых касалось дополнения альтернативными (преимущественно более мягкими) санкциями.

В обновленном законопроекте усиливается гуманистическая составляющая. Предложены корректировки в части размера наказания или введения на альтернативной основе дополнительных: штраф, лишение права. Предлагается не назначать лишение свободы впервые совершившим нетяжкие преступления женщинам и одиноким мужчинам, воспитывающим детей в возрасте до 14 лет, а также несовершеннолетним и инвалидам I группы. Идет речь и об исключении преступлений средней и небольшой тяжести из Уголовного кодекса. Также предлагается смягчить наказания за ряд наркопреступлений.