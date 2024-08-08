В Беларуси серьёзно пересмотрят Уголовный кодекс. Изменения коснутся санкций статей

Законопроект о смягчении уголовной ответственности по ряду преступлений внес в парламент Президент Беларуси, реализовав свое конституционное полномочие субъекта права законодательной инициативы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Законопроект о смягчении уголовной ответственности по ряду преступлений внес в парламент Президент Беларуси, реализовав свое конституционное полномочие субъекта права законодательной инициативы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Разработкой документа занималась специально созданная при Администрации Президента рабочая группа. В нее вошли представители судейского корпуса, силовых ведомств, адвокатуры, также парламентарии и ученые-правоведы, специализирующиеся в области уголовного права. После тщательного анализа норм уголовного и уголовно-процессуального законов пересмотрены санкции 97 составов преступлений. 65 предлагается дополнить более мягкими видами наказаний, не связанными с лишением свободы. Сейчас же многие из них обладают безальтернативными санкциями. Еще в 32 состава внесены корректировки, в том числе для устранения дисбаланса в санкциях.
Ольга Чуприс, заместитель главы Администрации Президента Беларуси:
Уголовный закон суров, но справедлив. Его справедливость – это не только жесткие санкции, это в том числе разные санкции, которые дают возможность суду применять наказание исходя из всех условий совершенного преступления и личности самого правонарушителя. Мы работали в нескольких направлениях. И первое – глобальная ревизия санкций. Корректировка проходила в нескольких направлениях, одно из которых касалось дополнения альтернативными (преимущественно более мягкими) санкциями.
В обновленном законопроекте усиливается гуманистическая составляющая. Предложены корректировки в части размера наказания или введения на альтернативной основе дополнительных: штраф, лишение права. Предлагается не назначать лишение свободы впервые совершившим нетяжкие преступления женщинам и одиноким мужчинам, воспитывающим детей в возрасте до 14 лет, а также несовершеннолетним и инвалидам I группы. Идет речь и об исключении преступлений средней и небольшой тяжести из Уголовного кодекса. Также предлагается смягчить наказания за ряд наркопреступлений.
Действующий Уголовный кодекс не претерпевал комплексных серьезных изменений на протяжении последних 24 лет. На протяжении этого периода законодатели усиливали ответственность за ряд видов преступлений – возник дисбаланс между нормами. Этим и обусловлена необходимость поправок. После утверждения изменений у суда появится возможность гибко подходить к назначению наказания с учетом общественной опасности преступления и личности виновного.