Президент в Хатыни: просто просится, чтобы мы восстановили здесь деревянную церквушку, верующие смогут зайти

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Вот тут ходим мы, смотрим. Оказывается, кладбище было хатынское, старое. Там церквушка была. И вот она здесь, на гэтым узгорку, просто просится, чтобы мы восстановили ее, эту душевную деревянную церквушку. Походив, люди верующие здесь смогут зайти в церковь, поставить свечку. Мы договорились с директором музея, что каждый год мы какой-то элементик должны здесь вносить. Новое поколение, может быть, молодежи. Да и мы тоже. Что-то надо добавлять – сегодня аллея. И этот памятник будет иметь новый вид. Но приходить сюда надо, чтобы не забыли. Все средства, которые мы заработаем на субботнике, вся страна, мною принято решение направить на возрождение Хатыни, восстановление.

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