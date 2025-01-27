Президент Туркменистана: под мудрым руководством Лукашенко Беларусь достигнет ещё больших успехов

С победой на выборах Александра Лукашенко поздравил Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сердар Бердымухамедов, Президент Туркменистана:

Туркменистан придает большое значение дальнейшему развитию двустороннего сотрудничества, которое традиционно основывается на принципах равноправия, взаимного уважения и доверия. Глубоко убежден, что под вашим мудрым и дальновидным руководством Республика Беларусь достигнет еще больших успехов, а наши межгосударственные отношения выйдут на качественно новый уровень.

Сердар Бердымухамедов пожелал Александру Лукашенко крепкого здоровья, благополучия и новых успехов в ответственной государственной деятельности во имя счастливой жизни и процветания всего народа Республики Беларусь.

Поздравления главе государства поступили и от Президента Кубы Мигеля Диас-Канеля Бермудеса. Он отметил, что победа на выборах Александра Лукашенко подтверждает твердую поддержку белорусским народом его руководства, направленного на развитие и достижение благосостояния страны.

Поступают в адрес главы государства и видеопоздравления. С победой на президентских выборах Александра Лукашенко поздравил легендарный российский хоккеист и депутат Госдумы Владислав Третьяк.