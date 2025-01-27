Муковозчик: в этом и смысл пятилетки качества – прыгнуть выше головы

Вопросы войны и мира – позже. Вопросы жизни и смерти – не дождетесь. Вопросы государственного строительства сложны. Женские вопросы? Не сюда. С кем вы, мастера культуры? Вечный вопрос. Вопросы крови и веры – написаны, опубликованы. Вопросы от блондинок? Вот, «Вопросы от блондинок».

Президент в четверг вручил первые Знаки качества суверенной Беларуси некоторым топовым предприятиям. Андрей Николаич, как думаете, те, кто их пока не получил, к концу пятилетки качества станут круче?

Андрей Муковозчик, писатель, колумнист «СБ. Беларусь сегодня»:

Станут ли те, кто сегодня не выиграл, в следующий раз олимпийскими чемпионами? Хороший вопрос. Жизненный. На все времена. Не знаю. Знаю другое: если поставить себе правильную цель, то к ней можно дойти. Иногда даже сам процесс бывает настолько увлекательным, что не хочется заканчивать. Это я про улучшение качества, если что.

Ничто не мешает любому нашему предприятию сосредоточиться и попытаться добиться Знака качества Беларуси для своей продукции. Какие уж по пути встретятся трудности и препятствия, это они там внутри гораздо лучше вас, девочек, знают. Но попытаться могут. Любые и каждые.