Как и для чего проходили тренинги по выборам? Опытом поделился председатель районной избирательной комиссии Минска

Страна выбрала своего Президента. На избирательных участках царила особая атмосфера открытости процесса, значимости события и единения белорусов ради будущего страны. В студии ток-шоу «Большой город» поговорили о том, как готовились к этим выборам.

Екатерина Забенько, ведущая ток-шоу: Это необычная практика или уже отработанная: тренинг по выборам, который вы провели, задействовав большую сцену. Как все прошло? Какие интересовали вопросы? Насколько удалось отшлифовать все нюансы, которые могли возникнуть в основной день?

Валерий Курсевич, председатель городской районной избирательной комиссии г. Минска:

Тренинг – это уже хорошая практика. В последней электоральной кампании мы проводили обучение с участковыми комиссиями. В этом году более 60 ситуаций отработали. Различные ситуации. Как действовать участковой комиссии, к примеру, при регистрации наблюдателей. Как раз мы проводили это обучение, шла регистрация наблюдателей, какие документы, какие бывали тонкости предыдущей электоральной кампании. Далее ряд моментов отработали уже, когда идет досрочное голосование. Имеет ли право, к примеру, зарегистрироваться наблюдатель, придя уже, когда идет досрочное голосование? Избирательное законодательство четко говорит, что нет, нельзя. То есть ты должен зарегистрироваться до дня досрочного голосования. Далее основной день голосования, голосование на дому, подсчет голосов. Как найти тот же самый свой участок? Хочу сказать, что Центральная избирательная комиссия также хороший инструмент разработала на сайте «Найди свой участок» – все пользуются.

Екатерина Забенько:

Работает, я тоже это слышала, очень много позитивных отзывов, находили быстро, беспрепятственно.

Валерий Курсевич:

Да, Минск развивается, строятся новые дома, где-то границы участков меняются. Если ты сегодня голосовал на этом избирательном участке, то не факт, что ты в следующую электоральную кампанию будешь здесь голосовать. Растет количество жителей в том либо ином микрорайоне. Поэтому очень актуально «Найди свой участок». Им руководствуются как избиратели, так и члены комиссии для урегулирования возникающих вопросов.

Подробнее в видео.





