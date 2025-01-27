О цензуре в культуре и источниках вдохновения – Наталья Карчевская в «Рецепте настоящего белоруса»

Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса».

Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:

Приветствую вас у нас в гостях. Наталья Карчевская, ректор Белорусского государственного университета культуры и искусств:

Как я рада вас видеть. Здравствуйте. Александр Осенко:

Что будем готовить с вами? Наталья Карчевская:

К примеру бабку.

Александр Осенко:

Это все с подворья нашего Президента? Наталья Карчевская:

Говорят, что самое лучшее. Хоть я наконец-то попробую. Александр Осенко:

А как вы относитесь к цензуре в культуре? Наталья Карчевская:

Многие говорили, как вы можете танцевать про геноцид. Александр Осенко:

Там танцуют дети. Наталья Карчевская:

Я очень не люблю, когда начинается выдавливание слез, переигрывание, заламывание рук. Я вот этим не умею пользоваться.

Александр Осенко:

Я умею пользоваться. Я вам в этом помогу. Откуда черпаете вдохновение? Наталья Карчевская:

Если я слушаю музыку, я начинаю работать. Александр Осенко:

Чем-то приходится жертвовать? Наталья Карчевская:

Я не успеваю спортом позаниматься, я не успеваю в квартире убрать. Александр Осенко:

Сыновья пошли по стопам? Наталья Карчевская:

Я сделала все, чтобы он не занимался музыкой.