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О цензуре в культуре и источниках вдохновения – Наталья Карчевская в «Рецепте настоящего белоруса»

27 января 2025 18:46
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Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса».

О цензуре в культуре и источниках вдохновения – Наталья Карчевская в «Рецепте настоящего белоруса» -2

Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:
Приветствую вас у нас в гостях. 

Наталья Карчевская, ректор Белорусского государственного университета культуры и искусств:
Как я рада вас видеть. Здравствуйте. 

Александр Осенко:
Что будем готовить с вами? 

Наталья Карчевская:
К примеру бабку. 

О цензуре в культуре и источниках вдохновения – Наталья Карчевская в «Рецепте настоящего белоруса» -4

Александр Осенко:
Это все с подворья нашего Президента?

Наталья Карчевская:
Говорят, что самое лучшее. Хоть я наконец-то попробую.

Александр Осенко:
А как вы относитесь к цензуре в культуре?

Наталья Карчевская: 
Многие говорили, как вы можете танцевать про геноцид.

Александр Осенко:
Там танцуют дети.

Наталья Карчевская: 
Я очень не люблю, когда начинается выдавливание слез, переигрывание, заламывание рук.  Я вот этим не умею пользоваться.

О цензуре в культуре и источниках вдохновения – Наталья Карчевская в «Рецепте настоящего белоруса» -6

Александр Осенко:
Я умею пользоваться. Я вам в этом помогу. Откуда черпаете вдохновение?

Наталья Карчевская: 
Если я слушаю музыку, я начинаю работать.

Александр Осенко:
Чем-то приходится жертвовать?

Наталья Карчевская: 
Я не успеваю спортом позаниматься, я не успеваю в квартире убрать.

Александр Осенко:
Сыновья пошли по стопам?

Наталья Карчевская: 
Я сделала все, чтобы он не занимался музыкой. 

О цензуре в культуре и источниках вдохновения – Наталья Карчевская в «Рецепте настоящего белоруса» -8

Ой, какая красотка.

Александр Осенко:
Уважаемые коллеги, подходим, подходим.

# Наталья Карчевская # Александр Осенко

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