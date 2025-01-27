О цензуре в культуре и источниках вдохновения – Наталья Карчевская в «Рецепте настоящего белоруса»

Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса».
Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса».
Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:
Приветствую вас у нас в гостях.
Наталья Карчевская, ректор Белорусского государственного университета культуры и искусств:
Как я рада вас видеть. Здравствуйте.
Александр Осенко:
Что будем готовить с вами?
Наталья Карчевская:
К примеру бабку.
Александр Осенко:
Это все с подворья нашего Президента?
Наталья Карчевская:
Говорят, что самое лучшее. Хоть я наконец-то попробую.
Александр Осенко:
А как вы относитесь к цензуре в культуре?
Наталья Карчевская:
Многие говорили, как вы можете танцевать про геноцид.
Александр Осенко:
Там танцуют дети.
Наталья Карчевская:
Я очень не люблю, когда начинается выдавливание слез, переигрывание, заламывание рук. Я вот этим не умею пользоваться.
Александр Осенко:
Я умею пользоваться. Я вам в этом помогу. Откуда черпаете вдохновение?
Наталья Карчевская:
Если я слушаю музыку, я начинаю работать.
Александр Осенко:
Чем-то приходится жертвовать?
Наталья Карчевская:
Я не успеваю спортом позаниматься, я не успеваю в квартире убрать.
Александр Осенко:
Сыновья пошли по стопам?
Наталья Карчевская:
Я сделала все, чтобы он не занимался музыкой.
Ой, какая красотка.
Александр Осенко:
Уважаемые коллеги, подходим, подходим.