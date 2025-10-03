Казаков рассказал об удивительной тенденции в Беларуси

Кирилл Казаков, заместитель генерального директора агентства «Минск-Новости» – главный редактор газеты «Минский курьер»:

А теперь смотри, какая у нас удивительная тенденция. Ты помнишь, когда еще год-полтора назад люди записывали в TikTok жалобы Президенту? А теперь – благодарности Президенту. Вот как ты ни крути, все эмоции там. И люди эмоционально куда идут? В интернет. Для кого? Для Президента. И вот опять же тот же самый хозяйский подход. Кто решения принимает? Вот. Где соломоновы решения? Вот. Кто защитит? Вот. Кто поможет? Вот. Ну и по-человечески кого отблагодарить надо? Вот. Всё. Вот тебе правильно, глубинный народ, тот самый, который голосует.

Когда мне рассказывают о том, что у нас там, условно говоря, самые популярные песни – рэп там, или самые популярные песни там какой-то рок, или называют большое количество названий групп, которые есть. Просто смотрим, на каких песнях вот у нас живет, собственно говоря, то самое глубинное наше государство. Оно живет вот на таких вот. Их еще часто величают шансоном. Но по большому счету это песня от души: гитара, три аккорда, хороший тон, хорошая песня для того, чтобы высказать ту самую эмоцию, которая есть. Почему Есенин так хорошо в песню вложится? Да потому что от души. От души.

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