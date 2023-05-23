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Несвиж готовится встретить своё 800-летие. Как преобразится город к празднику?

23 мая 2023 14:06
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Новости Беларуси. Несвиж готовится встретить свое 800-летие. В городе ремонтируют здания и памятники, обновляют дорожное покрытие, благоустраивают набережную и высаживают тысячи новых деревьев, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Некоторые объекты приобретут совершенно новый облик. А на площадке возле городской ратуши обустроят пешеходную зону с местами для отдыха. 

Как преобразится город к юбилейной дате – сюжет Марии Царикевич. 

Несвиж готовится встретить своё 800-летие. Как преобразится город к празднику? -1

Мария Царикевич, корреспондент: 
В этом году Несвижу 800 лет. Сейчас идет активная подготовка к празднику: благоустраивают улицы, планируют культурную программу. 

Несвиж готовится встретить своё 800-летие. Как преобразится город к празднику? -4

Юбилейная дата у города совпадает со Днем Независимости – 3 июля. Однако мероприятия стартовали еще вначале года: фестивали, концерты, выставки. Определен и логотип юбилейного года. На торжества ожидают большие делегации, в том числе из городов-побратимов. 

Несвиж готовится встретить своё 800-летие. Как преобразится город к празднику? -7

Подробности смотрите в видео

# Праздничные даты # общество # Мария Царикевич # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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