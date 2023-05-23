«Находиться здесь – большая честь». В Лиде 23 мая звучит республиканский «Последний звонок»

Новости Беларуси. 1 400 выпускников со всей страны и масштабная программа вечера. В Лиде 23 мая звучит республиканский «Последний звонок», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Шагая в будущее, молодежь сохраняет традиции прошлого – перед началом праздничной линейки вчерашние 11-классники возложили цветы к Вечному огню на Кургане Бессмертия.

Это трогательная и очень символичная церемония. Мемориальный комплекс – место поклонения тем, кто отдал жизни за свою родину в годы Великой Отечественной. Вспоминают выпускники сегодня и современных героев – мужественных летчиков Андрея Ничипорчика и Никиту Куконенко, которые отправились в свой последний полет с Лидской авиабазы. Это пример патриотизма для нынешних выпускников, которые уже доказали – они лучшие в своих школах. На праздник приглашены победители олимпиад, конкурсов и спортивных соревнований, отличники года, активисты молодежных организаций, а также участники проекта «Поезд памяти».

Анна Лысая, выпускница Средней школы № 35 Бреста: Находиться здесь – большая честь для меня. Для меня безумно ценно, что меня выбрали среди столь многих выпускников. Очень важно чтить память предков, я горда, что я нахожусь сегодня здесь и могу наблюдать за этим. Я хочу, чтобы будущее поколение всегда чтило и проносило эту историю.

Дмитрий Соловей, выпускник Средней школы № 10 Лиды:

Для меня важный день сегодня, я выпускник. Мой прадедушка воевал, дедушка служил в армии, папа служил в армии. Я считаю, что это хорошо почтить память тех, кто пал во время Великой Отечественной войны.

После в Лидском замке начнется торжественная республиканская линейка и награждение лучших выпускников-2023. Программа продлится до самой ночи, молодых людей ждут тематические площадки, концерт, дискотека и праздничный салют.