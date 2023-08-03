Президент совершает рабочую поездку в Гродненскую область

Новости Беларуси. Глава государства продолжает инспекцию аграриев западных регионов страны. 3 августа с рабочей поездкой Александр Лукашенко в Гродненской области. Президенту доложат о ходе полевых работ и продемонстрируют новые подходы в животноводстве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Берестовицком районе, в частности на сельскохозяйственном предприятии «Олекшицы», в этом направлении задают тон всей стране. Аграрии расскажут о своих технологиях. Глава государства посетит комплекс по откорму и доращиванию крупного рогатого скота на 5 000 голов. Такие рабочие поездки служат индикатором выполнения поручений Президента. Среди задач – обнажить проблемы и решить их.

Президент: «Это жесткое мое требование – посеять ранние культуры в северных районах»

Например, во вторник, при посещении агрохолдинга «Беловежский», глава государства озвучил сразу несколько важных поручений: от развития отечественного семеноводства до внедрения комбинированных сельскохозяйственных работ. Общение с людьми дела всегда приносит пользу. И затем передовые технологи аграриев из западных регионов страны внедряются по всей Беларуси.