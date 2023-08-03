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В БГУФК откроется главный пресс-центр II Игр стран СНГ

03 августа 2023 06:42
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Новости Беларуси. Игры стран СНГ: участники форума прибывают в Беларусь. Сегодня, 3 августа, откроет свои двери его главный пресс-центр в университете физической культуры. Заявок на аккредитацию от журналистов около тысячи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В БГУФК откроется главный пресс-центр II Игр стран СНГ-1

Уже в пятницу соревновательную программу начнут гимнастки, а в субботу состоится торжественная церемония открытия. Затем в борьбу за медали вступят представители греко-римской борьбы, гандбола, дзюдо, легкой и тяжелой атлетики, пляжного волейбола и футбола. Из Национального аэропорта многочисленные делегации отправляются на брендированных автобусах к местам проведения соревнований – в Минск, Гомель, Оршу и другие города, всего их 11.

В БГУФК откроется главный пресс-центр II Игр стран СНГ-4

Каждый участник упорно готовился и настроен, что здесь будет серьезная борьба. Уровень конкуренции будет обеспечен. Питание, медицинское обеспечение, антидопинговый контроль, вопросы безопасности остаются в поле зрения оргкомитета.

# Игры стран СНГ # общество # Фотофакт

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