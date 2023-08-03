Белкоопсоюз: мы готовы закупить всё, что население нам предложит

Новости Беларуси. Заготовку сельскохозяйственной и дикорастущей продукции ведет Белкоопсоюз. Такая деятельность – это возможность получения сырья для реализации в розничной сети в свежем виде и для переработки – важная составляющая экспортного потенциала Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В массовой заготовке участвуют 760 пунктов, около 4 тысяч магазинов в сельской местности. Для населения и сельхозпроизводителей предоставлены более 6 тысяч мест на рынках.
Оксана Скиндер, начальник управления заготовок Белкоопсоюза:
Мы сегодня активно ведем закуп у населения овощей по всему ассортименту, что нам предлагают. Это и огурцы, и томаты, и капуста, и свекла, и морковь, и уже ранний картофель, тот, который появился. Мы его уже сегодня как закупаем, так и продаем. В настоящий момент мы закупили черники 180 тонн. Конечно же, эта работа продолжается и мы готовы закупить все то, что население нам предложит.
Организации потребительской кооперации на постоянной основе закупают у населения и фермеров сельскохозяйственную и дикорастущую продукцию. А чтобы сохранить качество, в межсезонный период ведется работа по ее глубокой заморозке.