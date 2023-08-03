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Постпреды СНГ в Минске обсудят деятельность Совета по делам молодёжи

03 августа 2023 06:28
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Новости Беларуси. Молодежная политика и проблематика, совместная подготовка кадров: постпреды стран СНГ 3 августа в Минске обсудят работу Совета по делам молодежи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Постпреды СНГ в Минске обсудят деятельность Совета по делам молодёжи-1

Будет дана оценка его деятельности за последние несколько лет. Взаимодействие с представителями нового поколения, создание условий для их конструктивного общения, успешной самореализации и социализации, укрепления дружбы и взаимопонимания – один из ключевых приоритетов сотрудничества в рамках СНГ. И у Совета по делам молодежи здесь ведущая роль. Также в исполкоме Содружества сегодня планируется сформировать проекты повесток дня очередных заседаний Совета министров иностранных дел и Совета глав государств СНГ, которые пройдут в октябре в Бишкеке. Постпреды обсудят предложения в проект повестки дня очередного заседания Совета глав правительств СНГ.

# СНГ # общество # Фотофакт

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