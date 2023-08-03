Постпреды СНГ в Минске обсудят деятельность Совета по делам молодёжи

Будет дана оценка его деятельности за последние несколько лет. Взаимодействие с представителями нового поколения, создание условий для их конструктивного общения, успешной самореализации и социализации, укрепления дружбы и взаимопонимания – один из ключевых приоритетов сотрудничества в рамках СНГ. И у Совета по делам молодежи здесь ведущая роль. Также в исполкоме Содружества сегодня планируется сформировать проекты повесток дня очередных заседаний Совета министров иностранных дел и Совета глав государств СНГ, которые пройдут в октябре в Бишкеке. Постпреды обсудят предложения в проект повестки дня очередного заседания Совета глав правительств СНГ.