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Как партнёрские роды влияют на психику? Мнение перинатального психолога

19 ноября 2025 18:10
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Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы – политические, ментальные, социальные – мы ответим в проекте «Да!Но...» с Евгением Пустовым.

Евгений Пустовой, политический обозреватель СТВ:
Вопрос психологу. Мария, скажите, пожалуйста, насколько это для отношений плюс или минус? Что говорит психология по этому поводу? 

Как партнёрские роды влияют на психику? Мнение перинатального психолога-2

Мария Ирзунова, перинатальный психолог:
На самом деле не все действительно готовы к тому, чтобы идти в партнерские роды. Я обратила внимание, что мы как-то немножко сместились к гендеру. Партнерские роды – это ведь и про то, что и женщина может выступать в роли партнера, а мы как-то больше сфокусировались на мужчине. 

Психология говорит о чем? Что мы партнерские роды рассматриваем с точки зрения биопсихосоциальной модели. Значит, здесь включена и биология, физиология, об этом говорили врачи, о том, что у женщины может вырабатываться лучше гормон окситоцин, это гормон безопасности, близости, о том, что, возможно, у нее будет чуть ниже уровень гормона стресса – кортизола, это тоже может более благоприятно влиять на процесс родов.

Мы переходим, скорее, в XXI веке из патриархата больше в семью партнерскую что ли, где мы наблюдаем, как мужчина может в период стресса и трудностей (а роды – это работа), в период работы такой важной находиться рядом, помогать своей супруге. 

Подробности в видео.

# Беременность и роды # Здоровье # Психология # Евгений Пустовой

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