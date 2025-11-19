Как партнёрские роды влияют на психику? Мнение перинатального психолога

Мария Ирзунова, перинатальный психолог:

На самом деле не все действительно готовы к тому, чтобы идти в партнерские роды. Я обратила внимание, что мы как-то немножко сместились к гендеру. Партнерские роды – это ведь и про то, что и женщина может выступать в роли партнера, а мы как-то больше сфокусировались на мужчине.

Психология говорит о чем? Что мы партнерские роды рассматриваем с точки зрения биопсихосоциальной модели. Значит, здесь включена и биология, физиология, об этом говорили врачи, о том, что у женщины может вырабатываться лучше гормон окситоцин, это гормон безопасности, близости, о том, что, возможно, у нее будет чуть ниже уровень гормона стресса – кортизола, это тоже может более благоприятно влиять на процесс родов.



Мы переходим, скорее, в XXI веке из патриархата больше в семью партнерскую что ли, где мы наблюдаем, как мужчина может в период стресса и трудностей (а роды – это работа), в период работы такой важной находиться рядом, помогать своей супруге.