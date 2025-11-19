Как проходят партнёрские роды? Молодая семья поделилась своим опытом
Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы – политические, ментальные, социальные – мы ответим в проекте «Да!Но...» с Евгением Пустовым.
Евгений Пустовой, политический обозреватель СТВ:
У нас в студии есть семья, вы тоже участвовали в партнерских родах. Расскажите, пожалуйста, чья это была инициатива? Муж упирался или не упирался? И как после этого? Изменились ли отношения?
Анастасия Засеко, SMM-менеджер:
Отношения не изменились. Когда мы узнали о том, что я беременна, я сказала, муж, есть такой вариант: либо пойти на роды, либо не пойти. Он сказал, что надо подумать, потому что и родители говорили о том, что фу, как ты пойдешь, что ты там будешь смотреть. А я ему сказала, нам будет проще тебя выгнать с родов, чем договариваться, что ты придешь. Он сказал, ну да.
Мы вместе прошли обучение, которое очень понятное, доступное, там тебе говорят простым языком, что ты можешь делать, а что нет. Роды у нас были очень долгие, и поддержка мужа ощущалась прямо колоссальная. Были такие моменты, когда я думала, что все, я сейчас просто умру тут. А он такой, нет, подожди, умирать очень рано. У нас еще куча дел. Думаю, дальше со своей стороны он может рассказать.
Евгений Пустовой:
Алексей, так расскажите, заставила жена вас или это было ваше решение? Но вы вспоминаете этот процесс?
Алексей Засеко, специалист по продаже автомобилей:
Вся боль, наверное, которую ты ощущаешь, когда супруге плохо, очень быстро забывается. Если мы говорим про то, как к этому пришли, наверное, такого, что мы сидели, обсуждали, такого не было. Я сказал твердое мужское – посмотрим, а потом, как говорится.
Евгений Пустовой:
И потом посмотрел, как проходит процесс. Да?
Алексей Засеко:
Потом решили, что на партнерские роды пойду. Здесь важно понимать, что роды – это не кинотеатр, мы не идем туда смотреть и просто стоять. Мы идем помогать супруге. Помощь заключается банально дойти до туалета, помочь зайти в душ, подать руку, дать полотенце.
Если мы говорим про какие-то интимные подробности, я повторюсь, это не кинотеатр и ты там не зритель. Тебе стало не по себе, ты вышел. Более того, все устроено таким образом, что есть родзал и отдельно есть целое помещение – комната для отца, куда он может выйти. Поэтому в этом ничего страшного нет. Пойду ли я второй раз? Да, пойду.
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