Как проходят партнёрские роды? Молодая семья поделилась своим опытом

Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы – политические, ментальные, социальные – мы ответим в проекте «Да!Но...» с Евгением Пустовым. Евгений Пустовой, политический обозреватель СТВ:

У нас в студии есть семья, вы тоже участвовали в партнерских родах. Расскажите, пожалуйста, чья это была инициатива? Муж упирался или не упирался? И как после этого? Изменились ли отношения?

Анастасия Засеко, SMM-менеджер:

Отношения не изменились. Когда мы узнали о том, что я беременна, я сказала, муж, есть такой вариант: либо пойти на роды, либо не пойти. Он сказал, что надо подумать, потому что и родители говорили о том, что фу, как ты пойдешь, что ты там будешь смотреть. А я ему сказала, нам будет проще тебя выгнать с родов, чем договариваться, что ты придешь. Он сказал, ну да. Мы вместе прошли обучение, которое очень понятное, доступное, там тебе говорят простым языком, что ты можешь делать, а что нет. Роды у нас были очень долгие, и поддержка мужа ощущалась прямо колоссальная. Были такие моменты, когда я думала, что все, я сейчас просто умру тут. А он такой, нет, подожди, умирать очень рано. У нас еще куча дел. Думаю, дальше со своей стороны он может рассказать. Евгений Пустовой:

Алексей, так расскажите, заставила жена вас или это было ваше решение? Но вы вспоминаете этот процесс?